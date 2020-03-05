Отставка генерального прокурора: почему Руслана Рябошапку могут отправить в отставку









Сегодня, 5 марта, Верховная Рада (ВР) соберется на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса о выражении недоверия главе Офиса генпрокурора Украины (ОГУ) Руслану Рябошапке. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", зачем нужна смена генпрокурора, кто может прийти на замену Рябошапке, а также возможны ли в этой связи реальные "посадки" топ-коррупционеров.

Феерические достижение в должности генпрокурора

Юридический эксперт Андрей Вигиринский считает, что мы так и не стали свидетелями феерических достижений Руслана Рябошапки на посту генпрокурора. Поэтому и образовался общественный запрос на его смену, так как он не может удовлетворить запрос народа на правду и торжество правосудия.

"Материализуется это желание, согласно Конституции, путем использования механизма оглашения вотума недоверия. И сделать это могут народные депутаты, которым соответствующие полномочия делегированы народом, – поясняет Вигиринский. – В результате было собрано нужное количество подписей за рассмотрение вопроса недоверия генпрокурору".

Исходя из риторики Рябошапки, в том числе во время вчерашнего "отчета" в парламенте, стало ясно, что задачи, которые он брал на себя при назначении на эту должность (к примеру, полноценное расследование "дела Майдана"), он не выполнит, считает юридический эксперт.

"Когда ему прямо задали вопрос касательно возможной отмены закона об амнистии активистов, причастных к преступлениям во время событий на Евромайдане, он завил, что это бессмысленная и мертворожденная идея, – напоминает Вигиринский. – И вот: есть общественный запрос на правду – и есть генпрокурор, который не выполнил аудит дел Майдана, не дал им какой-то новый толчок".

Более того, когда эти дела приняли на себя другие органы (имеется в виду Государственное бюро расследований), генпрокурор не назначает процессуальных руководителей, отмечает юрист. И высказывает сомнения по поводу идеи отмены закона об амнистии.

"Одно дело, когда отмену этого закона, в полный рост и весьма обоснованно, продвигал Андрей Портнов. Можно было говорить, что Рябошапка находится в оппозиции конкретно к физлицу, юристу Портнову, – поясняет Вигиринский. – Но когда о необходимости отмены данного закона говорит Ирина Венедиктова (и.о. руководителя ГБР, которое в данный момет непосредственно ответственно за расследование этих дел, – ред.), а генпрокурор стоит на своем, это уже показывает, что он не заинтересован в удовлетворении общественного запроса на выяснение истины в этих уголовных делах. А также на то, чтобы установить истину в других производствах, которые являются приоритетными для народа Украины".

Влияние Рябошапки на рейтинг Зеленского

Политолог Андрей Золотарев уверен, что в камень, который тащил рейтинг президента Зеленского вниз, превратилось не только правительство Гончарука, но и деятельность генпрокурора.

"Если задачей Рябошапки было институциональное уничтожение прокуратуры, то он эту установки своих западных руководителей, которые горой вставали на его защиту, выполнил, – отмечает политолог. – Мы видели вопиющий непрофессионализм Рябошапки буквально во всем. Над бумагами, которые выходили за его подписью, потешались все юридические эксперты. Вместо обещанных "посадок" мы видим кадровый погром прокуратуры. Причем во время "аттестации" (тестирование, собеседование и т.д.) под каток увольнений попали именно тягловые лошадки, которые тянули основной воз работы. А "модные прокуроры" переквалифицировались, уплатив за это, по некоторым данным, по 500 тысяч долларов. Недаром один из замов Рябошапки получил кличку "свободная касса". Ну, а ряд резонансных дел был благополучно похоронен. Более того, на свободу (под домашний арест) вышли не только те, кого как бы посадила новая власть (Грымчак, Свинарчук-Гладковский), но и убийцы, которые сидели давно. Дела просто "слили", поменяв группы прокуроров".

Последний каплей, которая переполнила чашу терпения президента, стал, по мнению Золотарева, откровенный саботаж Рябошапкой производств, в которых фигурирует пятый президент Петр Порошенко.

"Давно говорят, что привлечение Порошенко к ответственности расходится с установками, которые дали Рябошапке его западные кураторы, – отмечает политолог. – Человек, столь откровенно представляющий внешнее управление на посту генпрокурора Украины, явно не вписывался в формат команды Зеленского. И точно не был "стопроцентно своим генпрокурором", как уверял наш президент своего американского коллегу Трампа во время известного телефонного разговора прошлым летом".

Теперь, считает Золотарев, пришло время исправлять ошибку. По словам эксперта, в данный момент рассматриваются две кандидатуры на пост генпрокурора: бывший заместитель генерального прокурора Сергей Кизь, которого Рябошапка уволил прошлой осенью, и Сергей Ионушас – депутат "Слуги народа", замглавы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

"После кадрового погрома, который устроил Рябошапка под видом аттестации, а также учитывая те кондиции, в которых пребывают наши правоохранительные и антикоррупционные органы, шансы на проведение "посадок" топ-чиновников небольшие. К сожалению, правоохранительная система Украины деградировала, превратившись в охранников большого база. Решать задачи эффективного преследования коррупционеров она в нынешнем состоянии неспособна, несмотря на желание президента этого сделать, – говорит политолог. – Но исправлять ситуацию надо. И смена генпрокурора на реального профессионала (юриста, имеющего навыки административной работы) – важный шаг в данном направлении".

Увольнение неизбежно

По той информации, что есть, увольнение Рябошапки фактически неизбежно, отмечает политолог Никита Трачук, и причин для этого есть достаточно причин.

"Когда Зеленский и партия "Слуга народа" избирались во власть, были обещания о "посадках", о том, что будут "догонять" самых одиозных представителей предыдущего режима, – напоминает политолог. – Причем вовсе не по политическим мотивам, а в связи с многочисленными правонарушениями – за коррупционные преступления, за преступления против государства. Но пришел Рябошапка, при котором нет никакого прогресса фактически ни по одному из резонансных дел. Порошенко демонстративно игнорирует допросы, успел переписать на сына свой бизнес, многие концы спрятав в воду. Мы видим, что выпускают Грымчака, Гладковского -Свинарчука. Понятно, что не сам генпрокурор ведет эти дела. Но они точно должны быть на его контроле и не заканчиваться вот так – фактическим фиаско правосудия".

По мнению Трачука, никакой продуктивной деятельности Рябошапка не показал.

"Западные партнеры говорят о каких-то выдающихся успехах в реформировании украинской прокуратуры, но их нет. Разве что к таковым относят переименование Генпрокуратуры в Офис генпрокурора. Если это реформа, то да, Рябошапка – выдающийся реформатор, – говорит политолог. – Видно, что он является ставленником Запада. За него очень синхронно "вписываются" западные партнеры Украины, в том числе послы G7. Американское посольство высоко оценивало якобы достижения Рябошапки накануне его возможного увольнения. Можно вспомнить также, кто выступает против снятия генпрокурора. Это партия "Голос" и "Европейская солидарность" Петра Порошенко, которого Рябошапка, по сути, покрывает".

Эксперт уверен, что токсичного генпрокурора нужно снимать не только ради рейтингов новой власти, но и для реальных подвижек резонансных дел.

"Возможны ли реальные "посадки"? С целью спасения рейтинга Зеленского, при новом генпрокуроре, да, возможны. Причем, даже довольно известных людей, – говорит Трачук. – Однако в продвижение "дела Майдана", "дел Порошенко" я не особо верю. Это нужно было делать сразу. С каждым днем это делать все сложнее".

Что касается возможности стать новым генпрокурором Сергея Ионушаса, которого называют "юристом Квартала", то здесь, по мнению политолога, есть как плюс, так и минус.

"С одной стороны, хорошо, если Офис генпрокурора возглавит сильный юрист, к тому же критично настроенный к прошлой власти по части коррупционных деяний с ее стороны. При таком генпрокурора возможны посадки, – говорит Трачук. – С другой, это стало бы закреплением тренда на окружение Зеленского себя "любими друзями" в стиле Ющенко. Чем это заканчивается, мы прекрасно знаем. Ставку надо делать, прежде всего, на профессионализм, а потом уже на то, близкого ли круга этот человек".

Ранее "Комментарии" писали, что голоса для отставки Генпрокурора Руслана Рябошапки в парламенте найдутся, заявил депутат "Слуги народа" Александр Качура в комментарии журналистам издания LB. Те, кто недоволен работой руководителя ГПУ, есть в каждой депутатской фракции.

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