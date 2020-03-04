Отставка Генпрокурора: в "Слуге народа" заявили, что голоса найдутся

Голоса для отставки Генпрокурора Руслана Рябошапки в парламенте найдутся, заявил депутат "Слуги народа" Александр Качура в комментарии журналистам издания LB. Те, кто недоволен работой руководителя ГПУ, есть в каждой депутатской фракции.

Похоже, на внеочередном заседании парламента Генрокурора Руслана Рябошапку ожидает серьезный разговор. Ему придется отчитаться об результатах своей работы. Запрос общества на справедливость не реализован, сказал Качура, и, не исключено, Рябошапке придется за это ответить.

"Думаю, вероятность отставки большая. Голоса есть и в других фракциях тоже. Если в нашей фракции еще кто-то сомневается, то в других голоса будут", - считает нардеп. Ему, как и его коллегам, хотелось бы, чтобы работа Офиса Генерального прокурора была более результативной.

Неэффективность Офиса обсуждали и на профильном комитете Верховного совета. Там считают, что за полгода работы Генпрокурор мог бы передать в суд гораздо больше резонансных дел. В частности, именно поэтому в парламенте и зарегистрировали проект постановления о выражении недоверия Руслану Рябошапке, объяснил Качура.

Внеочередное заседание парламента состоится уже сегодня, 4 марта. Кроме вопросов по Офису Генпрокурора будут также обсуждать кадровые перестановки в Кабмине и деятельность Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, "Комментарии" рассказывали ранее о вероятных кандидатах в министры в новом правительстве.

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