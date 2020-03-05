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Кто заменит Новосад: «слуги» предлагают на место министра образования одну из своих

Представители партии «Слуга народа» собирают подписи, чтобы должность министра образования заняла коллега

сегодня, 17:22
Автор:

• Таисия Ерохина

Кто заменит Новосад: «слуги» предлагают на место министра образования одну из своих

Министром образования Украины вместо уволенной Анны Новосад может стать народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина, член Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады. Эту информацию в своем Telegram-канале сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

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Так, нардепы монобольшинства инициировали назначение своей коллеги и сейчас продолжается сбор подписей в поддержку Гришиной. Отметим, что с 2014 года Гришина - профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Была судьей Третейского суда саморегулируемой организации "Профессиональная ассоциация регистраторов и депозитариев", баллотировалась на пост судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда.

Напомним, вчера правительство Алексея Гончарука ушло в отставку, и был сформирован новый состав Кабинета министров. В обновленном составе остались шесть представителей бывшего: Денис Малюська остался на посту главы Министерства юстиции, Владислав Криклий продолжит руководить Министерством инфраструктуры, Арсен Аваков не покинул насиженное место главы Министерства внутренних дел (МВД), а Михаил Федоров сохранил должность вице-премьера по вопросам цифровой трансформации. Остались в Кабмине Дмитрий Кулеба и Вадим Пристайко, правда, поменяли портфели: Кулеба теперь возглавляет МИД, а Пристайко стал вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

"Комментарии" разбирались, кто в новом правительстве будет бороться с коронавирусом, подталкивать экономику к росту и улучшать наше благосостояние.


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Источник: https://web.telegram.org/#/[email protected]
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