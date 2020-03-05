Эксперты рассказали, чего стоит ждать от Дениса Шмыгаля на посту премьер-министра

4 марта правительство Алексея Гончарука ушло в отставку, и был сформирован новый состав Кабинета министров. Премьер-министром Украины стал Денис Шмыгаль.



Работу в госучреждениях Шмыгаль начал в 2009-году и около 10 лет занимал самые разные посты во Львовской областной госадминистрации. В январе 2018-го он занял пост директора Бурштынской ТЭС, а 1 августа 2019-го он был назначен председателем Ивано-Франковской ОГА, а 4 февраля 2020-го – вице-премьером.

Экономист Владислав Банков отмечает, что у Дениса Шмыгаля есть опыт работы и в бизнесе, и в политике, что позволяет ему достаточно реалистично оценивать различные риски. В то же время экономист Андрей Мартынюк отмечает, что новый премьер слишком часто менял места работы, нигде не задерживаясь подолгу. Кроме того, эксперт поддает сомнениям познания в сфере экономики нового главы правительства. Аргументирует это тем, что ни во Львовской, ни в Ивано-Франковской областях экономического чуда так и не случилось.

Также эксперты отмечают, что выступление Дениса Шмыгаля в ВР показало, что у него нет ни программы, ни даже простенького плана, как именно он будет спасать украинскую экономику.

Ранее "Комментарии" разбирались, кто в новом правительстве будет бороться с коронавирусом, подталкивать экономику к росту и улучшать наше благосостояние.

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