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Позиция по воде в Крым неизменна: Шмыгаль исправил сам себя

Поставлять воду в Крым таким образом, чтобы она досталась обычным гражданам и не попала на военные базы оккупантов, невозможно.

сегодня, 08:39
Автор:

• Виолетта Комаровская

Позиция по воде в Крым неизменна: Шмыгаль исправил сам себя

Поставлять воду в Крым нельзя, пока полуостров контролируют оккупанты. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал на своей страничке в Facebook. 

Таким образом премьер решил остановить волну возмущения, которая возникла после его заявления в прямом эфире одного с украинских телеканалов. Накануне вечером он сказал, что поддерживает восстановление водоснабжения на оккупированные территории.

"Поставка воды в оккупированный Крым - это не вопрос о торговле с оккупантом, это вопрос нашей гуманитарной ответственности. В Крыму живут украинцы", - сказал Денис Шмыгаль. 

Но не прошло и нескольких часов, как премьер написал в соцсетях - его услышали не до конца. И возобновления поставки воды в Крым здесь и сейчас быть не может. Сначала нужно освободить полуостров от оккупантов. 

"Я акцентирую на том, что правительство не забывает об украинца, которые живут в оккупированном Крыму. Но, действительно, по техническим причинам невозможно разделить воду, которая пойдет людям, и воду, что отправится на военные базы", - написал премьер в Facebook.

При этом премьер акцентировал внимание на том, что правительство, действительно, хотело бы поставлять воду с материковой Украины украинцам, которые живут в Крыму. Это неизменная позиция. Однако, до завершения оккупации и возвращения полуострова сделать это будет невозможно. И этот тезис просто "потерялся в шуме студии", говорит глава правительства. Ведь ток-шоу - не самый подходящий формат для обсуждения столь серьезных вопросов. 

До аннексии материковая Украина перестала поставляла на полуостров по Северо-Крымскому каналу до 85% объемов потребности пресной воды. Поставки прекратились в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Дмитрий Дубилет останется в новом правительстве. 


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Источник: https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81-%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C-106754767558402/?__tn__=kC-R&eid=ARD4rJumgEyQ-oES4Z1-vjwDEC0OVWFVGZiwj7b5WDPRZyFCO-XFWZRxiuzZ6xvtbJi89BnprC-ZbcYy&hc_ref=ARRZd9RRPuGck61vwaSTxqPSfBtLJ52LziC
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