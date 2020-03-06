Вакансии в правительстве: кому достанутся министерские портфели

В новом составе Кабинета министров Украины остается ряд вакантных мест (министерства культуры, образования, экономический блок). Эксперты рассказали изданию "Комментарии", почему это произошло, и кто мог бы получить соответствующие портфели.

"Опытным людям долго входить в курс дела не придется"

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков отмечает: "По имеющейся информации, главными кандидатами на министра образования являются Юлия Гришина из фракции "Слуга народа", профессор, эксперт в сфере образования, и Василий Кремень, президент Академии педагогический наук. То есть, это опытные люди, им долго в должность вживаться не придется. Особенно, Кремню, который уже возглавлял Минобраз. Тенденция отказа от "новых лиц", которую связывают с главой Офиса президента Андреем Ермаком, продолжается. И правильно".

А вот в отношении будущих министров культуры и экономики ситуация куда более непонятная, подчеркивает аналитик.

"Но одно могу сказать наверняка: это вряд ли будут грамотные специалисты, – говорит Кочетков. – Потому что специалист сообразит, что эти два недавно созданные мегаминистерства решено опять дробить на части. И это займет еще полгода. Всё это время придется сидеть без штатного расписания, то есть, без работников, без бюджета и прочего. А результат начнут спрашивать немедленно. И опытный руководитель в такую безнадежную авантюру не полезет. Кстати, в том числе, и поэтому Владимир Бородянский (экс-министр культуры, молодежи и спорта Украины) и Тимофей Милованов (экс-глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины) не захотели остаться – они-то уже проходили всю эту бюрократическую процедуру и на второй круг не хотят".

"Программу правительства не представили"

Задержка с полноценным формированием Кабмина связана с тем, что его перезагрузка проходила в "турборежиме". Такое мнение высказал кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин.

"Когда у Зеленского приняли решение, что из-за провалов в экономике Алексей Гончарук и его правительство нужно менять, сперва определились с новым премьером (им стал Денис Шмыгаль). А уже он согласовывал с фракцией "Слуги народа" (СН) и Офисом президента (ОП), кто войдет в новый Кабмин, – поясняет политолог. – Но скорость в принятии решений привела к тому, что часть вакансий осталась незанята. И потому что министерства будут дробиться, а пока толком не ясно – как. И потому что найти кандидатов на те же экономические посты, учитывая нашу непростую ситуацию и надвигающийся мировой кризис – очень непросто".

Отчасти, по мнению Якубина, задержка связана и с тем, что когда Шмыгаль выступал в парламенте, он не представил программу правительства.

"Мы слышали какие-то оперативные, но достаточно общие вещи: о необходимости стабилизации в экономике в целом и промышленности в частности, об активизации социально-экономической политики и борьбы с коронавирусом. Но программу как таковую нам не представили. Потому и не видим, в частности, экономического блока, – поясняет эксперт. – Тот же Милованов, вроде бы, был согласен остаться. Но узнав, что его министерство будут дробить, ушел. Хотя, надо признать, результаты его министерской деятельности были невысоки".

Министр образования Новосад, как и Милованов, была креатурой Гончарука. Новое же правительство намерено больше ориентироваться не на "грантовые лица" (которые по большей части теоретики), а на тех, кто имеет опыт практической работы в сферах, которые им собираются доверить. Потому, подчеркивает Якубин, и обсуждаются такие "бывалые" как тот же Плачков (в министры энергетики) и Кремень (в министры образования).

"Нежелание парламентариев, в том числи из СН, идти в новое правительство, может быть связано с тем, что они опасаются "не потянуть". Или просто попасть под общую "раздачу", если окажется, что и Кабмин Шмыгаля не демонстрирует нужного результата. В итоге можно остаться и без министерского портфеля, и без депутатского мандата", – поясняет эксперт.

"Проблема в том, что Кабмин уже сформирован"

Политический эксперт Михаил Чаплыга считает, что отсутствие того же Плачкова, которому прочили один из портфелей в экономическом блоке правительства Шмыгаля, связано с тем, что кандидат ждал личного обращения. Которого якобы не последовало.

"По имеющейся информации, Плачков узнал о том, что его видят министром энергетики, из СМИ. Никто к нему не лично не обращался. То ли это произошло из-за внутрипартийной борьбы в "Слуге народа", то ли по причине традиционного для этой власти коммуникационного провала. Но в итоге, как я понимаю, Плачков просто решил не участвовать в раздаче портфелей в турборежиме, – поясняет Чаплыга. – По некоторым данным, посты в экономическом блоке предлагали ряду директоров крупных предприятий (в советское время их именовали "красными директорами"). Но те отказались. Судя по всему, профессионалы не хотят связывать свое будущее с этим Кабмином. Так что будущее экономического блока – туманно".

На должность министра образования рассматривались, по словам Чаплыги, кандидатуры Юлии Гришиной (нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского подкомитета по вопросам высшего образования) и Василия Кременя (президент Национальной академии педагогических наук с 1997 года, в 1999-2005 годах был министром образования и науки в правительствах Ющенко, Кинаха и Януковича). Однако ясности и тут пока нет.

"Главная проблема в том, что Кабмин уже сформирован, – говорит эксперт. – А согласно законодательству, должностной состав (количество и перечень должностей) вновь сформированного правительства определяется Верховной Радой по представлению премьера одновременно с назначением персонального состава Камбина. Проще говоря, теперь лишь отдельным решением Кабмина нужно создавать министерства науки, образования, промышленности, экономики, АПК. И только потом назначать их глав".

Ранее эксперты оценили для издания "Комментарии" новый Кабинет министров Украины. В том числе выделили сильные и слабые места правительства Дениса Шмыгаля, а также, когда и по каким причинам может произойти новое переформатирование высшей исполнительной власти.

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