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Кулеба назвал приоритетную задачу на посту главы МИД

Первые обещания нового главы Министерства иностранных дел. Кулеба хочет реанимировать крымский вопрос.

сегодня, 14:34
Автор:

• Виолетта Комаровская

Кулеба назвал приоритетную задачу на посту главы МИД

Деоккупацию Крыма Дмитрий Кулеба назвал приоритетной задачей на посту главы Министерства иностранных дел. Об этом написал сегодня на своей страничке в Twitter.

Портфель главы МИД Дмитрий Кулеба получил два дня тому. До этого он также работал в Кабмине. В правительстве Алексея Гончарука занимал должность вице-премьера и отвечал за вопросы евроинтеграции. Поменяв одно министерское кресло на другое, топ-чиновник, немного сменил и приоритеты своей деятельности. Теперь, как глава Министерства иностранных дел, он хочет сфокусироваться на вопросах деоккупации крымского полуострова. 

"Стратегия возвращения Крыма - для меня, как министра иностранных дел, в приоритете. Крым - это Украина. Был, есть и будет. Крым не продается ", - написал Кулеба в Twitter. 

При этом, что именно собирается делать для возвращения украинского полуострова, Дмитрий Кулеба не уточнил. Ранее в эфире одного с украинских телеканалов заявил, что сценарии могут быть разными. Однако, конечная цель всегда одна и та же - восстановить территориальную целостность Украины и прогнать прочь оккупантов.  

Также новый глава Министерства иностранных дел считает, что одним из инструментом деоккупации украинского полуострова может стать подача воды в Крым. 

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль высказался по поводу возможности подачи воды в Крым. 

Фото: Twitter/Dmytro Kuleba


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Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1235879247362830336?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1235879247362830336&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.unn.com.ua%2Fru%2Fnews%2F1856395-kuleba-nazvav-strategiyu-deokupatsiyi-krimu-svoyim-prioritetom-
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