Кулеба назвал приоритетную задачу на посту главы МИД

Деоккупацию Крыма Дмитрий Кулеба назвал приоритетной задачей на посту главы Министерства иностранных дел. Об этом написал сегодня на своей страничке в Twitter.

Портфель главы МИД Дмитрий Кулеба получил два дня тому. До этого он также работал в Кабмине. В правительстве Алексея Гончарука занимал должность вице-премьера и отвечал за вопросы евроинтеграции. Поменяв одно министерское кресло на другое, топ-чиновник, немного сменил и приоритеты своей деятельности. Теперь, как глава Министерства иностранных дел, он хочет сфокусироваться на вопросах деоккупации крымского полуострова.

"Стратегия возвращения Крыма - для меня, как министра иностранных дел, в приоритете. Крым - это Украина. Был, есть и будет. Крым не продается ", - написал Кулеба в Twitter.

При этом, что именно собирается делать для возвращения украинского полуострова, Дмитрий Кулеба не уточнил. Ранее в эфире одного с украинских телеканалов заявил, что сценарии могут быть разными. Однако, конечная цель всегда одна и та же - восстановить территориальную целостность Украины и прогнать прочь оккупантов.

Также новый глава Министерства иностранных дел считает, что одним из инструментом деоккупации украинского полуострова может стать подача воды в Крым.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль высказался по поводу возможности подачи воды в Крым.

Фото: Twitter/Dmytro Kuleba

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