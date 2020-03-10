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Назван и.о. министра образования и науки Украины: что о нем известно

В Кабмине определились с и.о. министра образования и науки Украины

сегодня, 12:20 519
Автор:

• Таисия Ерохина

Назван и.о. министра образования и науки Украины: что о нем известно

Временно исполнять обязанности министра образования и науки Украины будет Юрий Полюхович, который до этого был первым заместителем экс-главы МОН Анны Новосад. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Новый глава подчеркнул, что должен действовать принцип непрерывности власти.

"Я сделаю все от меня зависящее, чтобы министерство работало слаженно и надлежащим образом выполняло свои функции", - сказал и.о. министра.

Сообщается, что Полюхович является кандидатом исторических наук, представителем Украины в Европейской ассоциации исследователей культуры майя WAYEB. Степень магистра по истории получил в 2003 году в "Киево-Могилянской академии". В 2009-2012 годах учился в аспирантуре Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В течение 2014-2016 - научный сотрудник Университета штата Калифорния, Чико (США). Работал в Национальном институте антропологии и истории (Мексика). Имеет опыт работы и в частных компаниях, там занимался вопросами развития инноваций. Кроме того, в 2014-2016 годах был советником министра образования и науки на общественных началах. С 2017-го – возглавляет общественную организацию "Украинская научно-исследовательская фундация". Владеет английским, испанским и классическим чолти (язык иероглифической письменности майя).

Ранее "Комментарии" написали, что "слуги" предлагают на место министра образования одну из своих.


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Источник: https://mon.gov.ua/ua/news/yuriya-polyuhovicha-priznacheno-vo-ministra-osviti-i-nauki-ukrayini-rishennya-uryadu
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