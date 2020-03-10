Коронавирус в Украине: насколько наша страна готова к этой напасти

В Кабмине 9 марта состоялось заседание правительственного антикризисного штаба по противодействию распространения в Украине коронавируса Covid-19. По его итогам премьер-министр Денис Шмыгаль утвердил новый усиленный план антикризисных профилактических мероприятий по борьбе с распространением коронавируса и поручил министрам и руководителям центральных органов исполнительной власти осуществить ряд мероприятий. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", насколько Украина готова к этой напасти.

"Проинформировать людей, как всегда, забыли"

Удивительно не то, что такой план у Дениса Шмыгаля появился, а то, что его не было ранее у Алексея Гончарука, считает аналитик, специалист по политическому PR в ToShoNado.Agency Андрей Попов.

"Однако власть вновь наступает на старые грабли, – отмечает эксперт. – В представленном документе нет раздела о коммуникациях и информационной кампании для населения. Только "Коммуникационный план" для "глав госадминистраций". Проинформировать людей, как всегда, забыли".

Мы сейчас боремся не с эпидемией, а с паникой вокруг возможной эпидемии, обращает внимание аналитик. План по борьбе с эпидемией нам нужен, но нужен и план антикризисных коммуникаций с населением, бизнесом, общественными организациями, СМИ и так далее, чтобы не допускать паники.

"Проще говоря – нужна целостная информационная инфраструктура, 2 в 1 – аналитико-мониторинговый центр со службой поддержки, – поясняет Попов. – Каждый отдельный человек разумен (в большинстве случаев по крайней мере). Но все вместе мы – толпа. Стремимся к тому, чего вожделеем – и бежим от того, чего боимся и не понимаем. В ситуации, когда целостной информационной политики в стране вообще нет, а власть постоянно чудит и потом прячется от СМИ, пытается вводить цензуру, когда люди не получают ответов на свои вопросы – в таких условиях формируется благоприятная атмосфера для домыслов, провокаций и манипуляций".

По мнению аналитика, следовало бы начать с создания информационных штабов по аналогии с теми, что информируют о событиях на фронте, где участниками были бы профильные ведомства и представители СМИ, общественных организаций, связанных с информацией и волонтерством, Национального союза журналистов Украины.

"Важно, что эта гражданская информационная система пригодилась бы не только для борьбы с коронавирусом, но и в других кризисных ситуациях, которых у нас в стране гораздо больше чем хотелось бы, – подчеркивает Попов. – Также Кабмин и Офис президента должны разработать план в формате памятки с четкими алгоритмами как вести себя и как информировать общество на случай кризиса, куда бежать и кому звонить, чтобы не спровоцировать панику и беспорядки. А не так как, как это указано в "антикризисном плане" Шмыгаля – подобный формат лишь усугубит панику".

"Один официально подтвержденный случай заражения возможно не соответствует действительности"

Как показывает текущая ситуация, ни одна страна мира не имеет в своем распоряжении эффективных средств для борьбы с коронавирусом и для противодействия его распространению, отмечает политолог, профессор кафедры политических наук в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко Анна Малкина.

"Однако, – подчеркивает политолог, – это не означает, что ничего делать не нужно, так как распространение инфекции можно ограничивать. В Украине план антикризисных мероприятий должен бы был предполагать контроль за всеми сферами жизнедеятельности человека: ограничение проведения массовых мероприятий, предоставление инструкций по ежедневному проведению профилактических мероприятий в школах, офисах, предприятиях, носящих обязательный характер, подготовку карантинных зон / мест для изоляции людей, предположительно находившихся в контакте с заболевшими и так далее... Кроме того, необходимо разработать коммуникационную стратегию общения с населением для избежания паники, которая, как показал предыдущий опыт, была провалена".

Ситуация с коронавирусом в Украине сегодня больше похожа на "страусиную позицию": один официально подтвержденный случай заражения с большой долей вероятности не соответствует действительности, но помогает создать иллюзию, что нашу страну болезнь обходит стороной, считает Малкина.

"Резкое увеличение числа заболевших в обозримом будущем может спровоцировать панику, дефицит товаров первой необходимости, неполадки в логистической и транспортной сферах", – прогнозирует политолог.

"Украина имеет широкий запас инструментария для предупреждения и профилактики вируса"

Политолог Максим Джигун обращает внимание, что скорость реакций украинской власти на кризисные ситуации остается критически низкой.

"Информация о распространении коронавируса в мире появилась от официальной власти Китая еще в декабре 2019-го года, – напоминает эксперт. – Однако для обсуждения этой проблемы Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) собрался только в середине января. То же самое касается и разработанного правительством плана действий по преодолению болезни, который Минздрав во главе со Скалецкой превратить в реальность был не в состоянии. Такие провалы в коммуникациях и кризисном управлении и стали одной из причин отставки правительства Гончарука и министра Скалецкий в частности".

Для премьер-министра Шмыгаля и нового министра здравоохранения Емца борьба с коронавирусом является важнейшей задачей и маркером, на который будет обращать внимание и общество, и лично президент, уверен Джигун. Поэтому Кабмин будет использовать все средства, чтобы показать свой профессионализм и убедить украинцев в своей профпригодности.

"На сегодня Украина имеет значительно более широкий запас инструментария для предупреждения и профилактики вируса, – продолжает политолог. – Это и закупленные тест-системы, и создание специальных отделений для потенциально зараженных граждан. Однако в информационном плане мы все еще очень слабы, ведь украинская власть до сих пор не может остановить панику в социуме, как это удалось сделать многим странам мира. Бесспорно, результаты влияния эпидемии в Украине, прежде всего, коснутся области туризма и авиаперевозок, которые сегодня частично прекратили свою деятельность. Что же касается других отраслей, то все будет зависеть от дальнейшего распространения вируса в мире и умения стран приспособиться к кризисным условиям экономической активности".

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