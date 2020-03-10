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Замена Милованову: стало известно, кто будет исполнять обязанности главы Минэкономики

Назначен и.о министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства

сегодня, 16:05
Автор:

• Таисия Ерохина

Замена Милованову: стало известно, кто будет исполнять обязанности главы Минэкономики

Временно исполнять обязанности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства будет Павел Кухта, который до этого работал первым заместителем экс-главы ведомства Тимофея Милованова. О назначении Кухта написал на своей странице в Facebook.

Кухта заявил, что будет продолжать начатые ранее реформы.

"Для нашей команды важно, чтобы изменения и реформы, которые нам удалось запустить за 6 месяцев работы (а это рынок земли, запуск приватизации, реформа госпредприятий, создание инструментов для привлечение инвестиций и многое другое), не пропали бесследно и продолжались на благо народа Украины", - написал и.о. министра.

Отметим, что Кухта закончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" по специальностям "информационные управляющие системы и технологии, аналитик компьютерных систем" и "компьютерные науки". В 2016-2019 годах был заместителем председателя Стратегической группы советников для поддержки реформ при Кабмине. Владеет украинским, русским, английским языками.

Ранее "Комментарии" сообщили, что временно исполнять обязанности министра образования и науки Украины будет Юрий Полюхович, который до этого был первым заместителем Анны Новосад.


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Источник: https://www.facebook.com/paul.kukhta
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