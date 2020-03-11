Кабмин назначил своего представителя в Раде

Кабинет министров Украины в Верховной Раде будет представлять нардеп от фракции "Слуга народа" Василий Мокан. Такая информация появилась в Telegram-канале депутата Александра Качуры.

"Василий Мокан назначен представителем Кабмина в парламенте", - сообщил нардеп.

Позднее свое назначение подтвердил и сам Василий Мокан.

"Официально подтверждаю, что сегодня во время заседания правительства я был назначен постоянным представителем Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины. Первоочередными задачами являются усиление сотрудничества и коммуникации с парламентом, широкое информирование СМИ и общественности о планах и решениях Кабмина, организация встреч Премьер-министра и министров с фракциями/группами и комитетами ВРУ", - сообщил он на своей странице в Facebook.

Василий Мокан является зампредседателя комитета по вопросам молодежи и спорта.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал вернуть открытые заседания Кабмина.

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