Министры отказались от премий до конца года – Шмыгаль

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9106.76
ETH/USD
230.43
LTC/USD
61.97
USD/UAH
24.82
EUR/UAH
27.78
RUB/UAH
0.37
Украинские министры до конца года отказались от премирования. Об этом сегодня на брифинге по итогам заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Так, на заседании решили, что вопрос премий для министров – в конце года будет рассматриваться совместно с украинцами.
"Министры отказались от своих премий до конца года и приняли решение, что вопрос премий министров на политических должностях будет рассматриваться по результатам работы в течении года. И тогда будем совместно, в общественной дискуссии, решать, заслужили ли министры и политики на премирование", - заявил глава правительства.
Кроме того, Шмыгаль сообщил, что уровень заработной платы министров не может превышать 5 средних заработных плат в Украине, а также остаются предусмотренные законом надбавки. Тогда как ограничили надбавку за интенсивность: она не может превышать 30%.
Ранее "Комментарии" написали, что в украинском правительстве обнародовали информацию о доходах за январь 2020 года членов Кабинета министров. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", насколько это оправданный шаг, а также – насколько реалистичны данные выставили на всеобщий обзор.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости