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Министры отказались от премий до конца года – Шмыгаль

На заседании правительства министры урегулировали вопрос их заработных плат и премий

сегодня, 17:17
Автор:

• Таисия Ерохина

Министры отказались от премий до конца года – Шмыгаль

Украинские министры до конца года отказались от премирования. Об этом сегодня на брифинге по итогам заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, на заседании решили, что вопрос премий для министров – в конце года будет рассматриваться совместно с украинцами.

"Министры отказались от своих премий до конца года и приняли решение, что вопрос премий министров на политических должностях будет рассматриваться по результатам работы в течении года. И тогда будем совместно, в общественной дискуссии, решать, заслужили ли министры и политики на премирование", - заявил глава правительства.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что уровень заработной платы министров не может превышать 5 средних заработных плат в Украине, а также остаются предусмотренные законом надбавки. Тогда как ограничили надбавку за интенсивность: она не может превышать 30%.

Ранее "Комментарии" написали, что в украинском правительстве обнародовали информацию о доходах за январь 2020 года членов Кабинета министров. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", насколько это оправданный шаг, а также – насколько реалистичны данные выставили на всеобщий обзор.


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Источник: comments.ua
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