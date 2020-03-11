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Говорить за премьер-министра Шмыгаля будет жарналистка издания "Комментарии"

Руководитель пресс-службы Кабинета Министров Виктория Пода призналась бывшим коллегам об успешной карьере

сегодня, 21:03
Автор:

• Екатерина Белоброва

Говорить за премьер-министра Шмыгаля будет жарналистка издания "Комментарии"

Журналист издания "Комментарии" Виктория Пода назначена новым премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем руководителем пресс-службы Кабинета министров. Об этом сама Виктория сообщила после брифинга правительства. 

Виктория Пода начинала свою карьеру штатным журналистом в "Комментарии", а затем ушла в декрет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о самом премьер-министре Дениса Шмыгаля и команде специалистов, которых он привел в Кабмин.

44-летний Денис Шмыгаль родился и вырос во Львове. Наш новый "гуру экономики" имеет высшее техническое образование, а свою карьеру начал в бизнесе: в начале 2000-х он успел поработать в различных компаниях на руководящих должностях.

В 2009-м Шмыгаль ушел на госслужбу и около 10 лет занимал самые разные посты во Львовской областной госадминистрации. В январе 2018-го Денис Шмыгаль занял пост директора Бурштынской ТЭС, а при новой власти политическая карьера Шмыгаля получила "второе дыхание": 1 августа 2019-го он был назначен председателем Ивано-Франковской ОГА, а 4 февраля 2020-го – вице-премьером.

С одной стороны, у Дениса Шмыгаля есть опыт работы и в бизнесе, и в политике, что, говорит экономист Владислав Банков, позволяет ему достаточно реалистично оценивать различные риски. С другой стороны, отмечает экономист Андрей Мартынюк, новый премьер слишком часто менял места работы, нигде не задерживаясь подолгу. Да и "гуру экономики" из него слабенький: ни во Львовской, ни в Ивано-Франковской областях экономического чуда так и не случилось.

Больших побед эксперты не ждут от него и на посту премьера: выступление Дениса Шмыгаля в ВР показало, что у него нет ни программы, ни даже простенького плана, как именно он будет спасать украинскую экономику.



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