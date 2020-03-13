Премии только для хороших министров: что стоит за решением Кабмина начислять премии министрам лишь в конце года по результатам работы

Правительство Дениса Шмыгаля приняло ряд ограничений, касающихся выплат премий, надбавок и зарплат министрам. Так, премии могут быть начислены лишь в конце года по результатам работы. Эксперты по просьбе издания "Комментарии" оценили это решение.

"Вопрос абсолютно политизированный"

Политтехнолог Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает решение по выплатам членам Кабмина популистским.

"Это прогнозируемая реакция на то, что электорату не нравятся высокие зарплаты руководства страны. Вопрос абсолютно политизированный, – говорит Голобуцкий. – Если министры или другие чиновник хорошо работают, почему бы им прилично не платить? Но у нас людям не нравится, что кто-то получает больше… Так проявляется до сих пор не искорененное "совковое" мышление. При этом в Украине основная часть населения сама не платит налоги".

Политтехнолог признался: "Учитывая, что отправленное в отставку правительство Гончарука было названо президентом Зеленским лучшим, я даже не знаю, по какому критерию будут оценивать работу Кабмина Шмыгаля. А ведь впереди нас, в связи с разворачивающимся мировым экономическим кризисом, ждут очень непростые время. Куда логичнее было бы убирать правительство Гончарука позже, когда кризис серьезно ударит по Украине. Но решение, похоже, принимали не рационально, а эмоционально. Видно, что Зеленский и глава Офиса президента Ермак понимают: проголосовать за рынок земли не получится, если они не договорятся с определенными олигархическими группами. Судя по тому, что практически каждый крупный олигарх получил в новом Кабмине свои квоты, – договорились".

"Решение стало ответом на предыдущие скандалы с выплатами"

Политический эксперт Александр Леонов считает "зарплатно-премиальное" решение ответом на предыдущие скандалы с выплатами в "первом правительстве Зеленского".

"Я считаю, что следует говорить именно о правительствах Зеленского, а не о Кабминах Гончарука или Шмыгаля, – поясняет Леонов. – Ведь именно президент и его Офис фактически формируют правительства: проводят отбор кадров, собеседования, раздают ЦУ и так далее. В ситуации с зарплатами и премиями второй Кабмин Зеленского пытается учесть ошибки предшественников. Вот только не факт, что кто-то в нем доживет до премий – в смысле, до конца года. Не понимаю, как можно было умудриться отправить правительство в отставку перед началом кризиса. Второй Кабмин изначально берет на себя негативы. И дальше будет их лишь накапливать. К тому же, до сих пор не сформирован экономический блок. Там есть лишь и.о., а не полноценные министры".

Политэксперт предполагает, что решение правительства об ограничениях себя в зарплатах, надбавках и премиях прошло фактически незамеченным на фоне падения курса гривни и заявлений о всеукраинском карантине.

"Это позитивное решение правительства"

Политолог Владимир Цыбулько находит решение правительства позитивным: "То, что премьер Шмыгаль заставил министров не разбрасываться бюджетными средствами дает надежду, что все же зарплата и премирования будут стимулом к работе, а не статусным элементом".

Шмыгаль, по словам политолога, поставлен в гораздо более сложные условия, чем Гончарук. И результат, считает Цыбулько, возможен лишь при условии расширения парламентской коалиции за пределы одной партии, поскольку нынешний однопартийный формат себя исчерпал.

"В нынешней системе власти статус министра такой же, как и у депутата – политический. А потому и не должно быть особенного разрыва в зарплате между депутатом и министром, – уверен политолог. – Ведь первичной является Верховная Рада, и правящая коалиция, которая и формирует правительство. Поэтому странным является сценарий, когда депутаты порождают министров, чтобы потом министры "жировали" на фоне депутатов".

Ранее "Комментарии" писали, что украинские министры до конца года отказались от премирования.

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