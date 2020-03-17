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Кабмин готов ввести в Украине чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение предполагает запрет всевозможных митингов и протестов и ограничивает свободу передвижение граждан Украины.

сегодня, 08:50
Автор:

• Виолетта Комаровская

Кабмин готов ввести в Украине чрезвычайное положение

Кабмин может ввести в Украине чрезвычайное положение, если это будет необходимо. Об этом во время внеочередного заседания парламента заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. 

Сегодня в восемь утра Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопросы, связанные с распространением коронавируса. В частности, проголосовать соответствующие законопроекты. 

Первым слово взял глава украинского правительства Денис Шмыгаль. Он попросил поддержать проект закона о коронавирусе.

"Законопроект, касающийся коронавируса, позволит смягчить удар карантина по экономике", - сказал премьер-министр. 

Затем депутатам позволили задать несколько вопросов премьеру. Глава фракции "Голос" Сергей Рахманин поинтересовался, будут ли вводить режим чрезвычайного положения в Украине. На что Шмыгаль ответил: 

"Если в этом будет необходимость, то да. Мы к этому готовы. Эта ситуация требует от правительства жестких решений". 

Слухи о том, что в Украине могут ввести чрезвычайное положение появились накануне, 16 марта. Позже президент Владимир Зеленский подтвердил - такой исход не исключен. 

"Во Франции президент Эмманюэль Макрон сообщил, что в течении 15 дней людям запрещено выходить на улицу. Мы не дошли пока до этого, но признаюсь, если будет нужно - мы чрезвычайное положение введем", сказал президент в эфире одного из украинских телеканалов. 

Подобное решение уже раскритиковали некоторые политики и общественные деятели. Поскольку режим ЧП запрещает проводить любые митинги и акции протеста. Таким образом может быть ограничена свобода слова и право на протест. Ведь все, кто соберется на митинг будут нарушать закон и могут быть за это наказаны. 

Пока только в двух областях - Житомирской и Черновицкой - введен режим чрезвычайной ситуации


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