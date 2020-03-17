Кабмин готов ввести в Украине чрезвычайное положение

Кабмин может ввести в Украине чрезвычайное положение, если это будет необходимо. Об этом во время внеочередного заседания парламента заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Сегодня в восемь утра Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопросы, связанные с распространением коронавируса. В частности, проголосовать соответствующие законопроекты.

Первым слово взял глава украинского правительства Денис Шмыгаль. Он попросил поддержать проект закона о коронавирусе.

"Законопроект, касающийся коронавируса, позволит смягчить удар карантина по экономике", - сказал премьер-министр.

Затем депутатам позволили задать несколько вопросов премьеру. Глава фракции "Голос" Сергей Рахманин поинтересовался, будут ли вводить режим чрезвычайного положения в Украине. На что Шмыгаль ответил:

"Если в этом будет необходимость, то да. Мы к этому готовы. Эта ситуация требует от правительства жестких решений".

Слухи о том, что в Украине могут ввести чрезвычайное положение появились накануне, 16 марта. Позже президент Владимир Зеленский подтвердил - такой исход не исключен.

"Во Франции президент Эмманюэль Макрон сообщил, что в течении 15 дней людям запрещено выходить на улицу. Мы не дошли пока до этого, но признаюсь, если будет нужно - мы чрезвычайное положение введем", сказал президент в эфире одного из украинских телеканалов.

Подобное решение уже раскритиковали некоторые политики и общественные деятели. Поскольку режим ЧП запрещает проводить любые митинги и акции протеста. Таким образом может быть ограничена свобода слова и право на протест. Ведь все, кто соберется на митинг будут нарушать закон и могут быть за это наказаны.

Пока только в двух областях - Житомирской и Черновицкой - введен режим чрезвычайной ситуации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!