Новый министр: спасать украинскую экономику будет экс-заместитель Бахматюка

Верховная Рада назначила нового министра экономразвития, торговли и аграрной промышленности. Ведомство возглавил экономист Игорь Петрашко. За его кандидатуру проголосовали 243 народных депутата.

Минус одно вакантное место в правительстве Дениса Шмыгаля. Портфель министра экономразвития депутаты большинством голосов отдали Игорю Петрашко во время внеочередного заседания парламента. Накануне его кандидатуру внес в парламент сам премьер.

Петрашко должен возглавить Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства. Хотя, распуская предыдущее правительство, представители монобольшинства обещали разделить это ведомство на два - Минэкономики и Министерство сельского хозяйства. Однако, так этого и не сделали.

Игорь Петрашко в сфере экономики проработал более 20-ти лет. У него есть диплом Львовского политехнического университета (специальность - бизнес-администрирование), а также бизнес-школы американского университета Вандербильта. Работал с украинскими, американскими и российскими компаниями, которые предоставляют консалтинговые услуги. Также работал в сфере предоставления инвестиционных услуг. А в последнее время - в украинском агрохолдинге Ukrlandfarming. Руководителем последнего является бизнесмен Олег Бахматюк, он же бывший владелец VAB-Банка. Руководство банка Национальное антикоррупционное бюро обвиняет в нецелевом использовании рефинансирования Национального банка. Речь идет о сумме 1,2 миллиарда гривен. Бахматюка в ноябре прошлого года объявили в розыск.

Также парламент назначил нового Генерального прокурора.









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