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Верховная Рада назначила нового Генпрокурора

Ирина Венедиктова стала первой женщиной в истории независимой Украины, которая возглавила Генпрокуратуру.

сегодня, 10:05
Автор:

• Виолетта Комаровская

Верховная Рада назначила нового Генпрокурора

Ирина Венедиктова возглавила Генеральную прокуратуру Украины. За это проголосовали 269 народных депутатов.

Проект постановления о назначении Венедиктовой на пост главы ГПУ внес в парламент накануне президент Владимир Зеленский. Он же инициировал внеочередное заседание Верховной Рады, чтобы депутаты могли проголосовать за ее назначение. 

Сегодня утром правоохранительный комитет парламента прямо в коридоре готовил представление на назначение Ирины Венедиктовой. Как результат, уже в 9:30 оно было в сессионном зале. 

Присутствовал на заседании и сам президент Владимир Зеленский. Президент призвал депутатов проголосовать "за" и поддержать кандидатуру Венедиктовой.

"Это впервые в независимой Украине Генеральную прокуратуру может возглавить женщина", сказал президент.

Проголосовала против кандидатуры Венедиктовой, в частности фракция "Европейская солидарность". Считают, что это "реванш сил антимайдана". Нардеп Владимир Вятрович обвинил ее в политическом преследовании коллеги - депутата Софии Федины. Ее, напомним, обвиняют в угрозах президенту.

Не поддержали нового Генпрокурора и во фракции "Голос".

Несколькими минутами ранее сама Ирина Венедиктова заявила:  "В Украине нет политического преследование. На этом нужно акцентировать". Парламент отреагировал на это возмущенными возгласами, а чиновница добавила: "А вор должен сидеть в тюрьме" (цитата из советского фильма "Берегись автомобиля" - ред.).

До сегодняшнего дня Ирина Венедиктова возглавляла Государственное бюро расследований. А Генпрокуратурой руководил первый заместитель Генпрокурора Виктор Чумак. 

Напомним, бывшего Генпрокурора Руслана Рябошапку отправили в отставку 6 марта. 


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