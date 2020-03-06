Отставка Рябошапки: что спровоцировало увольнение генпрокурора и с какими проблемами придется столкнуться его преемнику

Верховная Рада Украины уволила вечером 5 марта Руслана Рябошапку с поста генпрокурора. Эксперты оценили для издания "Комментарии" результаты голосования, а также задачи, которые стоят перед преемником Рябошапки (его должен будет предложить парламенту президент).

"Работа прокуратур в результате "реформирования" оказалась парализована"

Вице-президент Всемирного юридического альянса, старший партнер в Адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец считает, что результаты голосования (выражение недоверия Рябошапке поддержали 263 нардепа, из которых лишь 179 – представители так называемого "монобольшниства" фракции "Слуга народа", остальные – это нардепы от ОПЗЖ, "За майбутнє", "Довіра" и внефракционные) говорят сами за себя.

"А именно, – поясняет эксперт, – что даже в СН есть довольно большое количество лиц, которые поддерживали теперь уже экс-генпрокурора, либо исходя из меркантильных интересов (возможно, надеялись на некие преференции), либо в свете "грантососной" истории (то есть, поддержали коллегу, получающего финансирование, как и они, из-за рубежа). Таких "грантоедов" немало и в высшей исполнительной, и в высшей законодательной власти. Они зависят от международных грантов, прежде всего, от фонда Сорос. Так что, глядя на результаты голосования, можно сложить определенную картинку (особенно это касается монобольшинства), кто действует исключительно в интересах международных организаций, а не в интересах Украины".

По мнению Кравца, перед преемником Рябошапки, кем бы он ни был, стоит важная и сложная задача – восстановить работоспособность прокуратуры.

"Рябошапка, не имеющий практического опыта работы (лишь теоретически изыскания), фактически уничтожил и так еле-еле работающий орган, – поясняет юрист. – Работа прокуратур в результате "реформирования" оказалась парализована. Впереди – огромные выплаты по искам незаконно уволенных прокуроров. Так что главное для нового руководителя Офиса генпрокурора, сразу после его назначения, – возвращение профессионалов, восстановление их в должностях, структурированный подход к возобновлению функционирования прокуратуры".

Следующими этапами, по мнению эксперта, должны стать возвращение в казну выплат, незаконно полученных верхушкой генпрокураты в качестве премий, а также ликвидация специализированных антикоррупционных органов (НАБУ, САП, Антикоррупционный суд).

"Вся эта вертикаль, по сути, является основным рассадником коррупции, а не борцом с ней. Мы не увидели никакой эффективной работы этой "раковой опухоли" на теле Украины. От нее надо избавляться. А также – принимать закон об иностранных агентах, чтобы очистить органы госвласти от иностранного влияния", – уверен эксперт.

"У власти, теряющей рейтинги, есть огромная заинтересованность в активизации многих дел"

Результаты голосования за отставку Рябошапки, по мнению руководителя политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игоря Рейтеровича, не стали сюрпризом.

"В последние два дня было понятно, что его уберут. Злую шутку сыграла попытка тогда еще генпрокурора поиграть на поддержке наши международных партнеров, – считает эксперт. – В том числе – встреча с послами "Большой семерки" (G7) и прозвучавшие от их демонстративные заявления о правильности проведенных в прокуратуре реформ. В Офисе президента Украины это восприняли как шантаж. И во многом это стало соломинкой, которая переломила спину верблюда. Президент открыто начал высказываться о неудовлетворительной работе Рябошапки. Дальше было – дело техники. Часть фракции СН (так называемое "крыло Коломойского") давно открыто выступала против генпрокурора. Во многом потому, что в Офисе генпрокурора есть дела, связанные с "ПриватБанком". Эти нардепы сумели подтянуть к себе и коллег по фракции, и других парламентариев, которые стали ситуативными союзниками".

Предсказуемым, по мнению Рейтеровича, стал и демарш Рябошапки. Он заявил, что проект постановления о его отставке построен на лжи, а также вышел из зала, не став отвечать на вопросы нардепов и дождавшись исхода голосования. Это, считает эксперт, задел на будущую политическую карьеру экс-генпрокурора, который пообещал вернуться.

"Ожидания от преемника будут куда бОльшими, чем от Рябошапки, – уверен Рейтерович. – Градус напряжения, градус ожидания сейчас значительно выше, чем в конце августа, когда он занял этот пост. У власти, теряющей рейтинги, есть огромная заинтересованность в активизации многих дел, которые находится на рассмотрении в Офисе генпрокурора. Эффект от работы нового правительства появиться далеко не сразу. И не факт, что будет резко позитивным. А вот "посадки" или хотя бы усиление преследования определенных лиц могут существенно подкорректировать общественное мнение в нужную Зеленскому и Ко сторону".

Именно потому, что к новому генпрокурору требования будут гораздо выше (а эффект нужно будет давать практически сразу), кандидатура до сих пор не названа. По мнению Рейтеровича, идут серьезные консультации. Ведь принимать придется много решений, в том числе непопулярных. И делать это под пристальным наблюдением со стороны международных партнеров Украины, которые выделяли немало средств на наши реформы, в том числе, прокуратуры.

"То, что отставка состоялась, во многом заслуга нового главы Офиса президента Андрея Ермака"

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко считает, что голосование за отставку Рябошапки в очередной раз показало отсутствие единства внутри фракции СН.

"Если бы не было поддержки депутатов, не входящих в так называемое монобольшинство, отставка могла не состояться. И это – тревожный сигнал для Зеленского. Причем далеко не первый, – подчеркивает Бондаренко. – Внутри провластной фракции есть серьезная фронда. Отдельная позиция тех или иных "слуг", а то и групп депутатов, подтверждает, что неоднородность СН может привести к непрогнозируемым результатам. Но отставка все же состоялась. И тут во многом заслуга нового главы Офиса президента Андрея Ермака. Человек с жестким стилем руководства, он не в первый раз доказал, что если берется за какое-то дело, то доводит до конца".

Новый генпрокурор, по словам эксперта, должен будет продемонстрировать ту самую результативность, отсутствие которой стало формальной причиной отставки Рябошапки.

"Важно, чтобы новый глава Офиса генпрокурора был действительно "стопроцентно человеком Зеленского" (выражаясь словами самого президента), а не ориентированным на внешних игроков, как это было с Рябошапкой. И, конечно, он должен продемонстрировать результат – громкие дела, которые способны исправить ситуацию с рейтингами президента и его политсилы", – резюмирует Константин Бондаренко.

Ранее "Комментарии" написали, что на место Рябошапки рассматриваются три кандидата.

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