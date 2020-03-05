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"Незаменимых нет": на место Рябошапки рассматриваются три кандидата, - СМИ

Президент намерен детально посоветоваться по каждому кандидату на пост генпрокурора с монобольшинством от "Слуги народа"

сегодня, 23:25
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Незаменимых нет": на место Рябошапки рассматриваются три кандидата, - СМИ

Перед назначением нового генерального прокурора украинский гарант Владимир Зеленский будет советоваться с парламентариями из фракции "Слуга народа". Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на источники, близкие к Офису президента.

Пока среди кандидатов на должность генпрокурора называют нардепа от "Слуги народа" Сергея Ионушаса, временного исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову и бывшего заместителя генпрокурора Сергея Кизя.

Четкого понимания, кто из них наиболее достоин занимать кресло, в котором до сегодняшнего дня находился Руслан Рябошапка, у Зеленского нет, именно поэтому он проведет встречу с соратниками из монобольшинства, чтобы получить видение и мнение со стороны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" передавал сообщение из тех же источниках, что в скором времени участь Алексея Гончарука и Руслана Рябошапки постигнет и главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. Пока сложность отставки чиновника состоит в необходимости внести поправки к профильному закону.

Сам Рябошапка убежден, что был отправлен в отставку исключительно потому, что за время его работы на должности генпрокурора, его ведомство стало работать честно, раскрывая десятки и сотни преступлений, которые под влиянием коррупции прятались, закрывались, терялись и так далее.

"Все эти проблемы не решались годами из-за коррупции в органах прокуратуры. Это политики хотят посадки топ-коррупционеров, а простые люди требуют справедливости там, где они живут. Постановление, поданное в Раду о моей отставке, построено целиком на лжи и манипуляции. Я не стал ничьим слугой, я был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я ухожу, но для того, чтобы вернуться", - заключил Руслан Рябошапка и покинул зал парламента, не став дожидаться решающего голосования нардепов.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-posovetuetsya-fraktsiey-pered-naznacheniem-1583440787.html
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