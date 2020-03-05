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Рада сняла Рябошапку с поста генерального прокурора

За отставку Рябошапки проголосовали 263 депутатов

сегодня, 19:48
Автор:

• Екатерина Белоброва

Рада сняла Рябошапку с поста генерального прокурора

Сегодня народные депутаты абсолютным большинством голосов отправили в отставку генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку.

Инициаторами проекта постановления являются, в частности, народные депутаты от фракции "Слуги народа" - Максим Бужанский, Александр Дубинский, Богдан Торохтий, Александр Куницкий и другие.

Из 263 нардепов, которые поддержали снятие с поста главы Офиса генерального прокурора 179 - от фракции "Слуга народа", 36 - от "Оппозиционной платформы - За жизнь", а "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" уже по традиции предпочли воздержаться от участия в голосовании.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что прежде чем покинуть зал заседания Верховной Рады, собранной для решения по проекту о своей отставке, Рябошапка произнес волнительную речь, где указал на внушительные достижения Офиса генерального прокурора, превзошедшие все годы существования этого ведомства в Украине.

Прежде свою позицию выразил и президент Владимир Зеленский, который не мог находиться в парламенте персонально, пребывая в рабочей поездке в Полтавской области, но отметил важнейшее решение в судьбе первого генерального прокурора, которого он назначил. 

"Мое личное мнение очень простое. Нет результатов - не должен занимать место. Я, президент, ставлю себе то же самое. Если нет у тебя результата - до свидания", - четко обозначил гарант.


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