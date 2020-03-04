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Гончарук покинул пост премьер-министра

353 народных депутата поддержали отставку премьер-министра Гончарука

сегодня, 16:54
Автор:

• Екатерина Белоброва

Гончарук покинул пост премьер-министра

Сегодня, 4 марта, народные депутаты абсолютным большинством голосов поддержали отставку Алексея Гончарука с должности премьер-министра, тем самым спровоцировав полную перезагрузку Кабинета министров Украины. 

Так, за смену правительства проголосовали 240 депутатов от фракции "Слуга народа", 39 - от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", 20- от "Батькивщины". Все парламентарии от партий "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука предпочли воздержаться от голосования.

Таким образом, Гончарук больше не является главой правительства Украины и в Кабмине произойдут значительные кадровые перестановки.

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Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Алексей Гончарук перед своей отставкой кратко отчитался за полугодовой период работы правительства.

"Мы обеспечили макроэкономическую стабильность, у нас очень низкий уровень инфляции, мы смогли рекордно выгодно разместить еврооблигации. Достижений еще очень много, но я понимаю, что их могло быть недостаточно", - заключил премьер, прежде чем нардепы начали голосовать.


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