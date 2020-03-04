Гончарук покинул пост премьер-министра

Сегодня, 4 марта, народные депутаты абсолютным большинством голосов поддержали отставку Алексея Гончарука с должности премьер-министра, тем самым спровоцировав полную перезагрузку Кабинета министров Украины.

Так, за смену правительства проголосовали 240 депутатов от фракции "Слуга народа", 39 - от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", 20- от "Батькивщины". Все парламентарии от партий "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука предпочли воздержаться от голосования.

Таким образом, Гончарук больше не является главой правительства Украины и в Кабмине произойдут значительные кадровые перестановки.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Алексей Гончарук перед своей отставкой кратко отчитался за полугодовой период работы правительства.

"Мы обеспечили макроэкономическую стабильность, у нас очень низкий уровень инфляции, мы смогли рекордно выгодно разместить еврооблигации. Достижений еще очень много, но я понимаю, что их могло быть недостаточно", - заключил премьер, прежде чем нардепы начали голосовать.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!