Рябошапка: "Мы провели реформы в прокуратуре, которые уже вошли в историю"

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что его отправляют в отставку после такого короткого срока на должности из-за того, что впервые за 28 лет прокуратура стала выполнять свои прямые обязанности, а не покрывать коррупционеров и наживаться на этом. Об этом он сообщил с трибуны Верховной Рады во время созыва сессии по вопросу его отставки.

Генпрокурор отметил, что на протяжение всех лет независимости Украины, прокуратура была институцией тотального давления, политических репрессий и личного обогащения. Он добавил, что до его прихода на должность, украинцы не доверяли данному ведомству и вернуть это доверие казалось практически невозможным.

"Мы провели реформу, которая уже вошла в историю. Еще никогда за 28 лет прокуратура не знала такого массового очищения и обновление: 720 прокуроров, которые не смогли пройти переаттестацию и профпригодность, были уволены, а те, кому удалось - стали вдвое больше ценить свою профессию", - подчеркнул Рябошапка.

Также он перечислил ряд достижений Офиса генпрокурора за трехмесячный срок: беспрецедентное количество открытых уголовных дел за незаконный вывоз леса-кругляка, пытки граждан, привлечение к ответственности более десяти руководителей различных банков, которые вывели в офшоры 13 млрд гривен, украденных у вкладчиков, закрытие клубов с азартными играми.

"Все эти проблемы не решались годами из-за коррупции в органах прокуратуры. Это политики хотят посадки топ-коррупционеров, а простые люди требуют справедливости там, где они живут. Постановление, поданное в Раду о моей отставке, построено целиком на лжи и манипуляции. Я не стал ничьим слугой, я был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я ухожу, но для того, чтобы вернуться", - заключил Руслан Рябошапка и покинул зал парламента, не став дожидаться решающего голосования нардепов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня в Верховной Раде решается будущее генерального прокурора Руслана Рябошапки.

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