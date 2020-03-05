Зеленский сказал, что думает о возможной отставке Рябошапки

Глава государства Владимир Зеленский прокомментировал возможную отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки, заявив, что чиновник, не показывающий результатов своей работы, не должен занимать пост. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Так, по словам гаранта, сам Рябошапка представляется ему хорошим специалистом в своей отрасли, но не справился с поставленной перед ним задачей.

"Мое личное мнение очень простое. Нет результатов - не должен занимать место. Я, президент, ставлю себе то же самое. Если нет у тебя результата - до свидания", - убежден Зеленский.

Кроме того он отметил, что такие жесткие рамки ставит и для себя в качестве президента.

"Я действительно считаю, что Руслан хороший специалист, но я считаю, что он не показал результат. Я считаю, что в СБУ лучше ситуация, чем в ГПУ. Это мое впечатление", - заключил президент.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что народные депутаты подписали вотум недоверия главе Офиса генпрокурора Руслану Рябошапке.





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