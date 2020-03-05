У Зеленского обсуждают возможную отставку Сытника, - СМИ

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В Офисе президента Владимира Зеленского обсуждают перспективы вынесения проекта для изменения профильного закона, чтобы глава НАБУ Артем Сытник мог быть отправлен в отставку по решению народных депутатов. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на источники, близкие к ведомству главы государства.
Так, поскольку действующий закон не позволяет отправить Сытника в отставку, он будет может быть изменен уже в ближайшее время.
По словам собеседника издания, вслед за генпрокурором Русланом Рябошапкой из прокуратуры уйдут все его заместители, кроме главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, срок полномочий которого заканчивается в ноябре.осенью текущего года.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Офиса генпрокурора Руслан Рябошапка сегодня покинул пост по результату голосования парламентариев.
Из 263 нардепов, которые поддержали снятие с поста главы Офиса генерального прокурора 179 - от фракции "Слуга народа", 36 - от "Оппозиционной платформы - За жизнь", а "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" уже по традиции предпочли воздержаться от участия в голосовании.
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