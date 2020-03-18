Из-за карантина в Украине пересчитают коммуналку

В условиях карантина Украина намерена компенсировать своим гражданам часть коммунальных платежей. Такое распоряжение дал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, на заседании Кабмина премьер поручил главе Минэкономразвития просчитать суммы и возможность бюджета, чтобы возместить часть коммуналки. По словам Шмыгаля, они просят людей оставаться дома, поэтому обязаны взять на себя расходы на коммунальные выплаты, которые должны увеличиться при “домашнем” режиме. О какой компенсации идет речь, пока неизвестно. Однако премьер заверил, что коммуналку помогут оплатить всем.

Как ранее сообщали “Комментарии”, в Италии и Испании, где бушует коронавирус, появилось правило "1 метра" и топот в знак благодарности. В условиях жесткого карантина медики решают, кому предоставлять помощь, а некоторые умирают, прощаясь с родными по Skype.

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