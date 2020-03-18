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Из-за карантина в Украине пересчитают коммуналку

Премьер-министр Денис Шмыгаль распорядился компенсировать украинцам часть коммунальных платежей в условиях карантина

сегодня, 14:30 2748
Автор:

• Елена Волкова

Из-за карантина в Украине пересчитают коммуналку

В условиях карантина  Украина намерена компенсировать своим гражданам часть коммунальных платежей. Такое распоряжение дал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, на заседании Кабмина премьер поручил главе Минэкономразвития просчитать суммы и возможность бюджета, чтобы возместить часть коммуналки. По словам Шмыгаля, они просят людей оставаться дома, поэтому обязаны взять на себя расходы на коммунальные выплаты, которые должны увеличиться при “домашнем” режиме. О какой компенсации идет речь, пока неизвестно. Однако премьер заверил, что коммуналку помогут оплатить всем. 

Как ранее сообщали “Комментарии”, в Италии и Испании, где бушует коронавирус, появилось правило "1 метра" и топот в знак благодарности. В условиях жесткого карантина медики решают, кому предоставлять помощь, а некоторые умирают, прощаясь с родными по Skype.


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Источник: https://comments.ua/
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