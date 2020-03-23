САП открыла дело на Кабмин Гончарука из-за халатности в противодействии коронавирусу

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Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство в отношении чиновников Кабмина Алексея Гончарука за служебную халатность относительно мер, направленных на противодействие коронавирусу Covid-19. Об этом говорится на официальной странице САП в Facebook.
Сообщается, что 31 января и 8 февраля секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины направил письма на адрес премьер-министра Украины. В них говорилось о настоятельной необходимости ограничить экспорт и реэкспорт продукции, которая может быть использована при противоэпидемических, профилактических и лечебных мероприятиях с целью противодействия пандемии коронавируса.
"Кабинетом министров Украины тогда фактически проигнорировались вышеуказанные меры, которые так и не были приняты", - отмечает САП.
Производство открыто по ч. 2 ст. 367 УКУ: служебная халатность, повлекшая тяжелые последствия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на 3-5 лет, запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, а также штраф от ста до двухсот пяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.
Ранее "Комментарии" сообщали, что эксперты оценили планы антикризисного штаба по противодействию распространения в Украине коронавируса.
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