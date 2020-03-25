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В правительстве подумывают полностью закрыть границы Украины

Министерства получили задание разработать планы перекрытия границ для пассажирских перевозок

сегодня, 15:01
Автор:

• Сергей Медведев

В правительстве подумывают полностью закрыть границы Украины

Кабмин поручил профильным министерствам разработать планы по закрытию границ Украины для любых пассажирских перемещений. С таким заявлением на заседании Кабмина выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Отдельно предлагается разработать план по закрытию границ с точки зрения любых пассажирских перевозок. В этом есть насущная необходимость, потому что за последние недели, мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украину был поток граждан из-за рубежа, и этот поток продолжается. И поэтому это увеличивает количество зараженных этой инфекцией", - подчеркнул глава правительства.

Премьер также считает, что любое пассажирское сообщение с другими странами должно быть прекращено. В связи с этим, МВД, МИД , Минюст и Мининфраструктуры должны до конце недели предоставить свои предложения по защите украинцев путем перекрытия пассажирского движения через границы.

Как сообщал портал "Комментарии", Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания единогласно принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации по всей территории страны.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1859899-kabmin-planuye-timchasovo-povnistyu-zakriti-kordoni-ukrayini-dlya-pasazhirskikh-perevezen
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