Аваков: "Я один из наиболее опытных людей в правительстве"

Министр внутренних дел Арсен Аваков обозначил, что не намерен бороться за пост главы государства и "подвигать" Владимира Зеленского, несмотря на то, что получил в обществе славу человека с диктаторскими взглядами. Об этом он рассказал в интервью изданию "Бабель".

Так, на вопрос журналиста, не зря ли боятся Авакова за его диктат и не готовит ли он государственный переворот, чтобы занять верховную должность в стране, глава МВД ответил в свойственной ему, довольно резкой манере.

"Тем, кто так думает и раздувает эту тему, могу сказать одно - идиоты! Я буду счастлив заниматься тем, что мне нравится, а не обслуживать товарищей, которые чего-то боятся, а затем просят "вот сейчас спасите нас". Давайте радоваться, что в стране есть компетентные люди. За эти качества я уважаю своих сотрудников", - заключил Арсен Аваков.

Также он признал за собой значительный опыт управления, который ему пригодился в должности министра и отметил достоинства действующего президента Владимира Зеленского.

"Я один из самых опытных членов правительства, поэтому могу, хочу и буду высказываться на любую тему. А президент у нас выполняет свою функцию, и у нас хороший президент. И премьер-министр тоже не дурак, а трудолюбивая, адекватный человек. Поэтому не бойтесь переворота. Если переворот будет, мы его преодолеем в интересах украинского народа", - резюмировал министр.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о недостатках характера главы государства Владимира Зеленского.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!