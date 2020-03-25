Экс-премьер Гончарук назвал основной недостаток Зеленского

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который ушел в отставку в начале марта, рассказал о своих взаимоотношениях с главой государства Владимиром Зеленским и сказал, что думает о гаранте уже с позиции не подчиненного ему человека. Свою позицию бывший глава правительства изложил в интервью изданию "Новое время".

Так, по словам Гончарука, на протяжении всей его премьерской карьеры, они с президентом сохраняли хорошие отношения, регулярно общались по телефону и встречались, а смена правительства было исключительно политическим решением без намека на личный конфликт.

"Мы иногда обменивались какими-то сообщениями, встречались практически каждый день. Сказать, что у меня была какая-то проблема в коммуникации с президентом, я не могу. Повторюсь, решение о замене правительства - решение президента как политика. Наверное, он имел какие-то мотивы, чтобы его принять", - подчеркнул экс-премьер.

Также он добавил, что о собственной отставке узнал от Зеленского и это было сказано вполне спокойным тоном и лаконично.

"Об освобождении разговор был довольно коротким. Не было какой-то попытки мне объяснить, почему принимается такое решение", - рассказал Алексей Гончарук.

Бывший министр поведал и свое персональное мнение об украинском гаранте, как о политике и человеке.

"К чести Владимира Александровича могу сказать, что он пытается слышать разных людей. Да, есть ближайшее окружение: раньше это был Андрей Богдан, теперь Андрей Ермак, Сергей Шефир и другие ребята, которые работаю в Офисе президента. Все они команда и советуются друг с другом перед принятием всех государственных решений. Сам Зеленский умный, это человек, который хорошо понимает бизнес. Я считаю его порядочным человеком. То есть я не считаю, что он действует в своих корыстных целях. Это огромное преимущество, которое есть у президента. Недостаток - это, наверное, эмоциональность. На самом деле многим людям это свойственно - вот какая-то своя модель принятия решений", - заключил Гончарук.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в день отставки Алексея Гончарука большинством голосов в парламенте была поддержана кандидатура в его кресло Дениса Шмыгаля.

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