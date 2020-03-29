"Главы Минздрава и Минфина подали в отставку", - Геращенко

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что в правительстве вновь произошли радикальные изменения в связи с увольнением по собственному желанию главы Министерства здравоохранения Ильи Емца и главы Министерства финансов Игоря Уманского. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Геращенко отметила, что на данный момент представители Офиса президента проводят переговоры с экс-министрами этих важнейших отраслей, которые занимали должность при пятом главе государства Петре Порошенко. Народная избранница нашла такое положение вещей довольно занятным и не упустила возможности съязвить.

"На совещании руководства ВР происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко. Все они .... когда-то работали в команде Порошенко на разных должностях. То есть, скамейка запасных у Зеленского настолько мала, что там даже нет уже на кого менять провальных министров. Спросила у монобольшинства, означает ли это, что они формируют правительство порохоботов и готовы ли публично признать, что год назад и все это время безосновательно уничтожали нашу команду, вроде все было не так. Те не ответили", - пишет Геращенко у себя на странице.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава государства Владимир Зеленский твердо обозначил вектор для завтрашнего внеочередного заседания Верховной Рады.





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