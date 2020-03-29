"Принятие законов или дефолт": Зеленский жестко обратился к парламенту

Глава государства Владимир Зеленский обозначил, что на внечоередном заседании парламента, которое состоится завтра, 30 марта, народные депутаты должны принять два законопроекта, от которых реально зависит экономическая жизнь Украины. Об этом он заявил в своем ролике на странице в Facebook, отчитываясь по очередным достижениям в борьбе с мировой пандемией коронавируса.

Украинский гарант отметил, что сложнейшая эпидемиологическая ситуация поставила страну на раздорожье: принятие двух законопроектов, благодаря чему Международный валютный фонд выделит более 10 миллиардов долларов США - эти средства помогут преодолеть экономический кризис и стабилизировать финансовую ситуацию в стране.

"Иначе другой путь - это провал этих законов. После - падение экономики и даже угроза дефолта. В последние недели мы с Офисом президента и Кабинетом министров делали все возможное, что от нас зависело и мы смогли договориться о финансовой поддержке от международных партнеров. Мы с правительством сделали свой выбор. Теперь очередь за вами", - обратился Владимир Зеленский к народным избранникам.

Президент добавил, что вся ответственность за будущее страны и народа находится в руках парламентариев, а значит, завтра все увидят, кому именно служат политики, получившие доверие людей на выборах: гражданам Украины или чьим-то отдельным интересам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, чем чревата бюджетная "дыра" в размере 300 миллиардов гривен для жизни каждого среднестатистического украинца.





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