Шмыгаль внес на рассмотрение парламента кандидатуры новых министров

Назначить сразу троих новых министров просит Верховную Раду премьер-министр Денис Шмыгаль. Их кандидатуры он уже внес на рассмотрения парламента. Соответствующие проекты постановлений есть на сайте Рады.

Проголосовать за новых министров народные депутаты должны уже сегодня во время внеочередного заседания. Предварительно, их кандидатуры должны рассмотреть профильные комитеты.

В первую очередь, Украина может получить нового министра здравоохранения. Нынешнего - Илью Емца, который не проработал и месяца - Денис Шмыгаль просит уволить. Его место может занять Максим Степанов. Он хирург по образованию. Также некоторое время возглавлял полиграфкомбинат "Украина".

Ротации состоятся и в министерстве финансов. Вместо Игоря Уманского, которого также решили с должности убрать, ведомство должен возглавить Сергей Марченко. Несколько лет назад он работал заместителем главы Администрации президента еще при Порошенко.

Третий министерский портфель сегодня депутаты собираются отдать Ольге Буславец. Она возглавит министерство энергетики и защиты окружающей среды. 15 лет до этого она проработала генеральным директором Директората энергетических рынков.

Кроме кадровых перестановок в Кабмине на внеочередном заседании парламент также рассмотрит несколько законопроектов, которые направлены на борьбу с пандемией коронавируса.

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