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Главная Новости Инфографика 2019 Урезания на 122 миллиарда: какие сокращения в бюджете планирует Верховная Рада
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Урезания на 122 миллиарда: какие сокращения в бюджете планирует Верховная Рада

В Верховной раде появился текст законопроекта Кабмина об изменениях в государственный бюджет на 2020 год в связи с пандемией коронавируса. Портал "Комментарии" выделил основные статьи бюджета, подпадающие под урезание

сегодня, 11:10
Автор:

• Максим Иванов

Урезания на 122 миллиарда: какие сокращения в бюджете планирует Верховная Рада Сэкономленные от урезания госбюджета-2020 средства планируется направить на стабилизационный фонд. Речь идет о более 120 млрд гривень


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Источник: https://comments.ua
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