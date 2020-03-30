Урезания на 122 миллиарда: какие сокращения в бюджете планирует Верховная Рада
В Верховной раде появился текст законопроекта Кабмина об изменениях в государственный бюджет на 2020 год в связи с пандемией коронавируса. Портал "Комментарии" выделил основные статьи бюджета, подпадающие под урезание
сегодня, 11:10
Автор:
• Максим Иванов
Сэкономленные от урезания госбюджета-2020 средства планируется направить на стабилизационный фонд. Речь идет о более 120 млрд гривень
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