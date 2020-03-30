Министр иностранных дел Кулеба может лишиться должности из-за отца

Новоизбранный министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба может быть уволен, не продержавшись на должности и месяца. Как объяснил сам глава МИД, его или же его отца - посла Украины в Армении Ивана Кулебу - могут лишить должности из-за конфликта интересов. Об этом пишет "Европейская правда".

Дипломат говорит, что уже заявил о конфликте интересов в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и в данный момент ожидает решение.

"Скажут, что следующим шагом нужно внести указ об увольнении моего отца с должности, или подать мое заявление об увольнении с должности. Поговорим с отцом, если он будет настаивать, я подам заявление, если нет - то я его отзову", - сказал Кулеба.

Напомним, в данный момент народные депутаты Украины собрались в стенах Верховной Рады, чтобы рассмотреть вопросы противодействия распространению коронавируса COVID-19 и решить судьбу законопроекта о внесении изменений в госбюджет на 2020 год. Некоторые министры могут лишиться должностей.





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