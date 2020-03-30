Внеочередное заседание Рады: хроника событий

Сегодня в 14:00 начинается внеочередное заседание Верховной Рады Украины, созванное по требованию президента Владимира Зеленского. Парламентарии должны рассмотреть ряд важнейших вопросов касательно пандемии коронавируса и госбюджета-2020. Портал "Комментарии" будет внимательно следить за ходом заседания.

14:08 Спикер Рады Дмитрий Разумков убедительно просит народных депутатов надеть защитные маски. Но далеко не все парламентарии прислушиваются к просьбе. Разумков отмечает, что аппарат Верховной Рады обеспечил всех присутствующих в сессионном зале масками





Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении в понедельник, 30 марта, внеочередного заседания.

"В связи с требованием президента Украины относительно созыва внеочередного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента: созвать внеочередное пленарное заседание на 14 час 30 марта 2020 года", — говорится в сообщении.

Среди вопросов, которые рассмотрят народные депутаты: противодействие Covid-19 и обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением болезни.

Кроме того, Рада планирует ввести уголовную ответственность за незаконный вывоз из страны товаров противоэпидемического назначения. Парламент также рассмотрит законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2020 год.

Как ранее писали "Комментарии", по просьбе нашего издания эксперты сделали прогноз, что смогут (не смогут) принять народные депутаты на сегодняшнем внеочередном заседании Верховной Рады, а также чем все это чревато.



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