Внеочередная сессия Рады во избежание "корона-кризиса": что сегодня пустят "под нож"

Верховная Рада Украины сегодня, 30 марта, должна собраться на внеочередное заседание для принятия ряда важнейших законопроектов в ракурсе противодействия эпидемии коронавируса и усугубляющегося кризиса. Эксперты сделали прогноз для портала "Комментарии", что смогут (не смогут) принять, а также чем все это чревато.



Эксперт Украинского института политики (УИП) Владислав Дзивидзинский отмечает, что на согласительном совете фракций анонсировали рассмотрение на внеочередном заседании парламента ряда вопросов, среди которых: возможность проведения заседаний (комитетов и вообще ВР) онлайн, переформатирование госбюджета, введение ответственности за спекуляции товарами первой необходимости во время карантина, принятие требуемых для получения денег от МВФ законов об открытии рынка сельскохозяйственных земель и "банковского закона" (он же – анти-Коломойский, суть которого в запрете возвращения национализированных банков бывшим владельцам).

"Согласно моим данным, президент Зеленский гарантировал нардепам, что урезание бюджета по ряду направлений не будет касаться министерств и ведомств. Более того, в распоряжении Кабмина окажется Спецфонд, в котором будет заложена огромная сумма (предположительно – от 200 до 350 миллиардов гривен), которой правительство сможет распоряжаться в "ручном режиме". Понятно, что под шумок, в полурабочем формате, могут быть коррупционные составляющие во время такого рода перераспределения средств", – говорит эксперт УИП.

По словам Дзивидзинского, Зеленский мотивирует необходимость принятия ряда законов (прежде всего тех, на которых настаивает МВФ) тем, что это поможет избежать дефолта. Но учитывая, что тот же закон о земле вызывает резкое противодействие со стороны ряда фракций, в него намерены внести ряд изменений. В том числе, о невозможности продажи государственных земель до 2024 года, а также ограничение в продаже (не более 100 га в одни руки).

"Заключаются локальные договоренности внутри фракции "Слуга народа" (СН), между группами олигархов, которые пытаются перераспределением бюджета компенсировать свои экономические потери, закладывая ряд "хотелок". В частности, касательно компенсации определенным видам бизнесе – от туристического до тяжелой промышленности, – отмечает политолог. – Если не удастся договориться о принятии законов о земле и банках, то их могут сдвинуть на потом. В онлайн режиме. Закон, который точно примут, как и, скорее всего, антикризисный пакет и секвестр бюджета".

По мнению Дзивидзинского, мы видим готовность власти принимать оперативные решения, но пока без стратегии и долгосрочной перспективы. А без этого рассчитывать на позитив не приходится.

"Власть, делая заявку на сумасшедший дефицит бюджета, списывает все на коронавирус и множественные проблемы экономики. Но ведь обо всем этом эксперты давно предупреждали. Что мешало принять определенные меры ранее? – вопрошает политолог. – Пока просчитать последствия подобных проблем невозможно. Непонятно, насколько общество будет это воспринимать как недоработку власти, а насколько спишет на ситуацию в мире. Непонятно и то, как слабо организованная оппозиция сможет воспользоваться ситуацией в свою пользу".



Даже если сегодня парламентариями не будет принято никаких решений, не нужно преувеличивать драматизм ситуации, считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Не стоит нагнетать трагизм, как это делал президент в своем вчерашнем обращении, – говорит эксперт. – Нет альтернативы: закон о земле или дефолт. Если альтернатива в виде реструктуризации долгов, чем должен заниматься новый министр финансов. А принимать тот же закон о земле в условиях полушантажа, под дулом финансового пистолета со стороны внешних институций (МВФ) – неправильно".

По мнению Карасева, ряд решений сегодня примут. Скорее всего – закон о банках, который в народе называю анти-Коломойским, ряд антикризисных законов, переформатирование госбюджета.

"А вот закон о земле даже в лайтовом варианте вряд ли пройдет, – считает политолог. – И это будет не катастрофой, а хорошим поводом для нового министра финансов приступать в срочном порядке к переговорам с крупными институциями о реструктуризации госдолга, а также с частным инвесторами, которые вложились в наши облигации госзайма. Так можно купировать опасные финансовые последствия корона-кризиса для украинской экономики в частности и государства в целом. Я уверен, что отказ принимать закон о земле не значит, что автоматически прекратиться сотрудничество Украины с МВФ. Наоборот – оно может получить новое дыхание, новый толчок, но уже с наступательных, а не с просительных позиций со стороны нашего государства. Важно поменять повестку переговоров: кредитную (просьбу новых займов) на повестку реструктуризации (отсрочки с возможным уменьшением процентов) долгов".



Политический эксперт Александр Леонов считает, что для принятия жизненно важных законов, которые позволят привлечь куда большие кредиты МВФ, чем планировалось ранее (речь о законе об открытии рынка земли и об анти-Коломойском законе), у монобольшинства СН, вошедшего в фазу полураспада, не хватает голосов.

"Им точно придется договариваться с другими фракциями, в том числе с "Голосом" и "Европейской солидарностью". Интересна будет позиция "Батькивщины", лидер которой Юлия Тимошенко заявила, что прекращает оппозиционную деятельность на время эпидемии. Увидим, насколько она была искренней... Вопрос в том, хватит ли этого, чтобы ликвидировать нехватку голосов, которую будут стараться устроить люди Коломойского в СН и среди мажоритарщиков, – говорит Леонов. – Это хороший повод увидеть, кто на самом деле контролирует монобольшинство в частности и парламент в целом. Зеленский? Коломойский? Кто-то еще? Понятно, что для Коломойского выгоден дефолт и разрыв МВФ отношений с Украиной. Это открывает олигарху дорогу к возвращению “ПриватБанка” и к ряду других "вкусностей". Если случится дефолт, украинская экономика обвалится еще сильнее, стоимость активов упадет в разы, и тот же Коломойский сможет скупить их "за недорого". И этот интерес Коломойского совпадет с интересами Кремля, которому выгоден дефолт и хаос в Украине".

Вариант принятия анти-Коломойского закона и перераспределения бюджетных средств (особенно если там будет учтен интерес ряд групп влияния) видится эксперту более реальным, чем принятие закона об открытии рынка земли.

Леонов обращает внимание, что президент в обращении воскресным вечером заявил, что вся ответственность теперь на нардепах.

"Но давайте вспомним, что в провластной фракции СН – 250 с лишним парламентариев, которые прошли в ВР исключительно благодаря рейтингу Зеленского и его поддержке. Так то результат голосования (каким бы он ни был) – это прямая ответственность президента", – подчеркивает политолог.

По мнению Леонова, секвестр бюджета однозначно нужен. И не даром президент обращал внимание, что так делают и другие государства.

"Вот только в украинском варианте традиционно свои особенности, – говорит Леонов. – Под нож пускают образование, децентрализацию (одна из самых успешных реформ), аграриев. Вокруг этого будут большие баталии, тем более, что ни МВД, ни другие силовые структуры фактически не пострадали. А ведь терпеть тяготы и лишения должны все. И пропорционально ужаться должны были, опять же, все".

То, что Стабилизационный фонд (более 120 миллиардов) решили наполнять за счет обрезания ряда статей бюджета, говорит, что недавняя "сходка" Зеленского с олигархами (президент просил их помочь стране в этой трудное время) стала провальной, считает Леонов.

"Отдавать деньги в какой-то фонд, где непонятно как будут всё тратить, олигархи не готовы, – отмечает эксперт. – Особенно на фоне скандалов, которые происходят во властной верхушке, включая Офис президента".



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