"Мы несемся в пропасть": чем рискует Украина в отсутствии министров финансов и здравоохранения

Верховная Рада Украины сегодня на внеочередном заседании уволила и глав Минздрава и Минфина, но не смогла поддержать новых кандидатов на эти должности. Эксперты оценили для издания "Комментарии" эти кадровые "недоперестановки".

Свои посты покинули министр здравоохранения Илья Емец и министр финансов Игорь Уманский (оба были назначены 4 марта). При этом парламентарии не набрали нужного количества голосов, чтобы поддержать кандидатуры Максима Степанова (в главы Минздрава) и Сергея Марченко (в главы Минфина).

"Четко спланированная акция по развалу государства идёт по плану"

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова называет случившееся "прекрасной историей развала вертикали власти".

"Всё это мы уже проходили в 2013-м, – подчеркивает Лупова. – Тогда тоже пытались строить вертикаль под сильного президента, а в итоге к сентябрю 70% указов, приказов, распоряжений президента и его администрации не выполнялись и открыто саботировались. И это за год до выборов. Теперь один известный олигарх четко даёт понять, кто в доме хозяин. Помощь от МВФ? При отсутствии министра финансов? Та сейчас, кто ж не даст".

По словам эксперта, пока президент снимал видео и уговаривал своих нардепов проголосовать "антиколомойский" закон, Кабмин остался без двух ключевых в нынешних условиях фигур.

"В стране эпидемия и финансовый кризис, а у нас нет профильных министров. Идёт третья неделя карантина, а власть, заявила, что открыла госрезерв. Конца карантину не видно, хлебопекари кричат вовсю - прекратите вывозить зерно, страна останется без хлеба. А они торгуют должностями... Мы несёмся в пропасть, четко спланированная акция по развалу государства идёт по плану", – резюмирует Лупова.

"Министр – это функция, а не фамилия"

Политический аналитик Сергей Лозовский отмечает: "У нынешней власти напрочь отсутствует, скажем так, отдел кадров. Не первый раз, как только назначают тех или иных людей на ту или иную должность, буквально через несколько часов после назначения всплывают такие подробности об этих гражданах, что по здравому размышлению их и близко нельзя подпускать к руководству страной Мы в этом периодически убеждаемся по назначению ряда министров, представителей набсоветов".

Теперь еще, подчеркивает аналитик, всплыла история с главой Офиса президента Андреем Ермаком, который то ли сам, то ли с помощью брата торговал должностями.

"Похоже, всё идет к тому, что не только Кабмин (это уже стало привычным), но и президент не досидит до конца срока своих полномочий, – говорит Лозовский. – У меня есть предположение, что в случае принятия проталкиваемого Зеленским закона о земле, он сам может сложить полномочия".

Что касается очередных вакансий в правительстве и провала голосования по кандидатурам министров здравоохранения и финансов, то эксперт призывает понять: министр – это функция, а не фамилия.

"А при нынешней власти мы видим мешочек с бочонками для лото. Оттуда выуживают новые и новые бочоночки, закрывая ими те или иные должности. Вот только все они – из одного мешочка. С одинаковой "эффективностью", – отмечает Лозовский. – Пора уже включить мозги и понять, что без создания некоего органа Национального спасения, куда вошли бы настоящие профессионалы, мы можем потерять уже не только миллиарды гривен (как потеряли при этой власти), но и миллионы сограждан".

"Монобольшинство в парламенте перестало быть таковым"

Заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов считает, что вслед за коронавирусным кризисом и нарастающим экономическим – к нам пришел еще и политический.

"Монобольшинство в парламенте перестало быть таковым, – комментирует эксперт результаты сегодняшнего внеочередного заседания ВР. – Если за увольнение министров еще нашлись голоса, то за назначение новых не проголосовала даже фракция Зеленского. Это говорит о том, что дальнейшие решения будут даваться с огромным трудом. Придется идти на уступки, на переговоры с оппозицией. Привлекать голоса "Батькивщины", ОПЗЖ, депутатских групп".

В то же время, считает Молчанов, таким образом мы можем увидеть более сбалансированную работу парламента, а не шапкозакидательский турборежим, когда в ВР была фактически одна позиции – Зе-большинства.

"А вообще результаты сегодняшнего голосования – опасный звоночек. В условиях экономического кризиса и эпидемии пандемии в стране нет полноценных министров здравоохранения и финансов. Данные кадровые вакансии нужно заполнить как можно скорее", – уверен эксперт.

Напомним, журналисты портала "Комментарии" следят за происходящим в Верховной Раде в режиме онлайн.

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