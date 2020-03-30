Язык

Українська

Русский

Coinspot 30.03.2020

BTC/USD

6315.10

ETH/USD

132.10

LTC/USD

38.72

НБУ 30.03.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

31.55

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика кабмин В разгар пандемии коронавируса Украина осталась без министра здравоохранения
НОВОСТИ Все новости

В разгар пандемии коронавируса Украина осталась без министра здравоохранения

Верховная Рада уволила прежнего министра здравоохранения Илью Емца, но так и не смогла никого назначить на его место.

сегодня, 14:50
Автор:

• Виолетта Комаровская

В разгар пандемии коронавируса Украина осталась без министра здравоохранения

Верховная Рада уволила с должности министра здравоохранения Илью Емца. Во время голосования в парламенте это решение поддержал 271 нардеп. Голоса нашлись практически во всех фракциях и группах. 

Илья Емец был министром здравоохранения дважды, в этот раз он не проработал в Минздраве и месяца. В разгар пандемии коронавируса медик решил уйти с должности сам и написал заявление по собственному желанию. 

А вот заменить его другим министром народным депутатам не удалось. На должность главы Минздрава претендовал Максим Степанов. Его кандидатуру утвердил профильный комитет, но вот в зале голосов для его назначения не хватило. Назначения поддержали лишь 217 нардепов. Таким образом ему не хватило всего 8 голосов. 

Получается, что в разгар пандемии коронавируса, Министерство здравоохранения осталось вообще без руководителя. По закону обязанности главы ведомства, пока депутаты не назначат нового министра, должен выполнять один из заместителей министра. 

Также сегодня на внеочередном заседании Верховная Рада не смогла назначить нового министра финансов, при этом уволив предыдущего- Игоря Уманского. Чтобы забрать министерский портфель Сергею Марченко также не хватило нескольких голосов нардепов. 

А вот проект постановления относительно назначения в правительство Ольги Буславец, даже, не выносили на голосование. Ей ранее пророчили место главы Минэнергетики. 

О том, как проходит внеочередное заседание парламента, смотрите на нашем сайте


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...