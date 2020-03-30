В разгар пандемии коронавируса Украина осталась без министра здравоохранения

Верховная Рада уволила с должности министра здравоохранения Илью Емца. Во время голосования в парламенте это решение поддержал 271 нардеп. Голоса нашлись практически во всех фракциях и группах.

Илья Емец был министром здравоохранения дважды, в этот раз он не проработал в Минздраве и месяца. В разгар пандемии коронавируса медик решил уйти с должности сам и написал заявление по собственному желанию.

А вот заменить его другим министром народным депутатам не удалось. На должность главы Минздрава претендовал Максим Степанов. Его кандидатуру утвердил профильный комитет, но вот в зале голосов для его назначения не хватило. Назначения поддержали лишь 217 нардепов. Таким образом ему не хватило всего 8 голосов.

Получается, что в разгар пандемии коронавируса, Министерство здравоохранения осталось вообще без руководителя. По закону обязанности главы ведомства, пока депутаты не назначат нового министра, должен выполнять один из заместителей министра.

Также сегодня на внеочередном заседании Верховная Рада не смогла назначить нового министра финансов, при этом уволив предыдущего- Игоря Уманского. Чтобы забрать министерский портфель Сергею Марченко также не хватило нескольких голосов нардепов.

А вот проект постановления относительно назначения в правительство Ольги Буславец, даже, не выносили на голосование. Ей ранее пророчили место главы Минэнергетики.

О том, как проходит внеочередное заседание парламента, смотрите на нашем сайте.

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