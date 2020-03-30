Со второй попытки: Рада назначила новых министров

Верховная Рада со второй попытки назначила министров здравоохранения и министра финансов. Во главе ведомств поставили Максима Степанова и Сергея Марченко. За назначения министров в правительство Шмыгаля парламент проголосовал во время внеочередного заседания.

Максим Степанов возглавил Министерство здравоохранения. По образованию он медик. Пять лет подряд до 2016-го возглавлял полиграфкомбинат "Украина". В том числе и по его инициативе там начали печатать ID-карточки вместо паспортов в форме книжечки. Затем Степанов был руководителем Одесской облгосадминистрации - до 2019-го года.

Министерство финансов возглавил Сергей Марченко. Он экономист. В свое время был заместителем руководителя в Администрации президента Петра Порошенка. Также успел поработать в министерстве финансов и налоговой службе, был заместителем министра финансов.

И Степанова, и Марченко в Кабмин народные депутаты смогли назначить только со второй попытки. Несколькими часами ранее во время первого внеочередного заседания депутаты старых министров уволили, а новым не хватило по несколько голосов. После чего их кандидатуры вынесли на голосование в зал еще раз. В этот раз Степанова поддержали 246 депутатов, а Марченка - 256. Этого хватило, чтобы получить министерские портфели.

Ранее "Комментарии" писали о том, что потерять должность может министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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