Министр соцсетей Украины в марте: кто оказался самым популярным в Кабмине Шмыгаля

Месяц назад в Украине почти полностью изменился состав правительства и на авансцену отечественной политики вышел десяток новоиспеченных министров во главе с Денисом Шмыгалем. Для министра финансов Дениса Уманского и главы Минздрава Ильи Емца приключения в правительственных коридорах оказалось недолгим, но даже за неполный месяц они успели запомниться публике. "Комментарии" проанализировали активность нового Кабмина в соцсетях и выяснили, кого больше всех лайкали и комментировали, а чьи публикации цепляли украинский народ за живое, провоцируя ожесточенные словесные баталии в комментариях. Скроллим и получаем ответы на все эти вопросы. В конце материала – традиционный бонус.

Наши ожидания – наши проблемы

Помнится, первый выпуск спецпроекта мы заканчивали словами в духе: “как хорошо, что наши политики становятся более публичными, открытыми, делятся с нами информацией в соцсетях”. Сглазили. Новое правительство пошло по пути наименьшего сопротивления. Сразу трех министров (Сергея Бессараба, Андрея Тарана и Светлану Фоменко) вовсе не удалось найти в социальных сетях. Сложно сказать, то ли они так хорошо прячутся от нас, то ли делают так много работы, что “интернетов” им нет никакого дела. Имеет ли право на жизнь подобная логика –каждый решает для себя сам.

Недалеко ушли и Виталий Шубин с Игорем Уманским. У обоих есть лишь аккаунті в Фейсбуке и один пост на двоих за месяц.

Дмитрий Кулеба – министр соцсетей Украины в марте

Глава МИДа в этот раз приятно удивил. Еще в феврале мы обращали внимание на качество его соцсетей, более того, советовали на них подписаться. Сейчас же суммарно Дмитрий Иванович получил более 35 000 реакций (сумма лайков, репостов и комментариев под собственными постами во всех соцсетях), что на пять тысяч больше, чем у ближайшего преследователя. К слову, в феврале этот показатель у Кулебы был 9 295, и этого хватило для восьмого места в общем зачете. Другое дело, февральский победитель Алексей Гончарук набрал почти 159 тысяч реакций, что говорит о глобальном снижении общей активности министров и/или меньшей вовлеченности пользователей соцсетей в процесс. Что удивительно, ведь уже две недели большинство украинцев находится дома. Можно предположить, что соцсетями украинцы больше пользуются как раз на работе и учебе. Или в общественном транспорте, когда едут на нее или возвращаются домой.

ТОП-10 министров в соцсетях

После уверенной победы Алексея Гончарука в феврале были мысли, что любой премьер-министр в будущем будет однозначным фаворитом и в дальнейшем. Логика рассуждений предельно проста: он руководитель, ему приходится высказываться везде и всегда почти по любому вопросу, соответственно, народ на это будет реагировать. И тут мы ошиблись во второй раз. Денис Шмыгаль в марте становится лишь вторым с общим показателем 29 652 реакции.

А вот тройку призеров закрывает Любомира Мандзий, временно исполняющая обязанности министра образования и науки Украины, лишь немного уступившая премьер-министру (29005 реакций). Такой успех вполне логичен, если углубиться в её аудиторию. Армия педагогов всех уровней, студентов, школьников, а также их родителей – просто огромна. Тем более, чем ближе к концу учебный год, тем выше активность и вовлеченность этой армии в процесс. ВНО, экзамены, вступительная кампания – лишь малая часть вопросов, ответы на которые люди хотят услышать здесь и сейчас от профильного министерства и его руководителя.





Удивило лишь восьмое место уже бывшего министра здравоохранения Ильи Емца. В феврале, как только в Украине серьезно заговорили об эпидемии коронавируса, Зоряна Скалецкая у себя в Фейсбуке сразу активно включилась, улетела в Новые Санжары, куда прибыли первые украинцы из-за рубежа, и держала всех в курсе событий.

У Ильи Николаевича на все случаи жизни был лишь Инстаграм, специально созданный 6 марта. В итоге лишь 4036 реакций за месяц. А запомнится всем Емец, скорее всего, этим разговором на телеканале 112.

Самые популярные посты месяца

Третье место. В первые же дни своей работы премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал резонансное заявление в одном из политических ток-шоу, сказав, что Кабмин настаивает на подаче воды в оккупированный Крым. Крымчане этим словам радовались, но недолго – вскоре Шмыгаль на своей странице в Фейсбуке написал, что его из-за шума в студии затерялся его тезис о том, что подача воды в Крым невозможна по техническим причинам.

Второе место. Любомира Мандзий рассказывает о своей работе во время карантина и борьбе с коронавирусом. Как мы уже сегодня писали, аудитория у временно исполняющей обязанности министра образования и науки Украины приличная.

Первое место. Арсен Аваков и его план по спасению Украины. Неудивительно, что этот пост был одним из самых цитируемых и обсуждаемых в марте. Одни в нем видели план по захвату силовиками абсолютной власти в стране, другие – интересные мысли о дальнейшем развитии событий в условиях карантина.

Вместо послесловия

А давайте сегодня без прогнозов, они имеют свойство не оправдываться. Просто проживем апрель, посмотрим, как будут работать наши министры, и доверимся цифрам. Они все же более-менее объективны. Будьте здоровы!

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