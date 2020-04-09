Кандидат на должность министра энергетики Буславец лоббировала запрет строительства домашних СЭС – СМИ

Единственная сейчас претендентка на пост главы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец имеет репутацию лоббиста выгодных для Рината Ахметова законодательных ограничений, сообщает "Захид. Нет".

Так, весной 2019 года Буславец во время пребывания на посту руководителя директората энергетических рынков министерства лоббировала запрет строительства на земле домашних солнечных электростанций. Отмечается, что в мае того года Минэнергетики разослало письма в облэнерго, пытаясь получить подтверждение того, что малые домашние солнечные электростанции (СЭС) плохо влияют на работу сетей. Письмо было написано от имени Ольги Буславец.

Представители общественной организации "Союз активных потребителей и прозъюмеров", которые занимаются защитой интересов активных потребителей на рынке электроэнергии, тогда отмечали, что министерство пытается получить не объективные данные, а те, что нужны для оправдания его позиции относительно запрета домашних СЭС. Сообщается, что в облэнерго Буславец спрашивала информацию о количестве жалоб жителей населенных пунктов, где установлены СЭС, на ухудшение качества услуг по предоставлению электрической энергии, а также количество технологических нарушений в электрических сетях, связанных с эксплуатацией СЭС. А во время встреч с представителями ГО она утверждала, что домашние СЭС оказывают негативное влияние на качество работы энергосети.

В итоге, в апреле 2019 года Верховная Рада подготовила законопроект, который должен уменьшить "зеленый" тариф и ввести систему аукционов. Министерство энергетики тогда высказало ряд замечаний к законопроекту и просило дополнить его "критически важными для развития отрасли" правками. В частности, самой резонансной из них была правка о запрете строительства на земле домашних солнечных электростанций. В Минэнергетики считали, что их надо размещать только на крышах или фасадах домов. Впоследствии парламентарии учли эту правку, утвердив ее вместе с законом о "зеленых" аукционах. А в мае законопроект со скандальной правкой подписал президент Украины Петр Порошенко.

Добавим, что СМИ связывают Буславец с холдингом ДТЭК, который является самой крупной энергетической компанией Украины и принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову. По состоянию на 7 апреля она была единственной кандидаткой на должность министра энергетики и защиты окружающей среды. А представление на ее назначение дважды подавал премьер-министр Денис Шмигаль, который также несколько лет работал в ДТЭК.

Ранее "Комментарии" писали, что из-за карантина потребления электроэнергии может уменьшиться на 8%.

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