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Кабмин запретил украинцам в обсервации пить алкоголь

Правительство вынесло новое постановление, введя в закон двухнедельный сухой закон в условиях обсервации

сегодня, 19:48
Автор:

• Екатерина Белоброва

Кабмин запретил украинцам в обсервации пить алкоголь

Кабинет министров Украины принял решение о запрете об употреблении алкоголя для украинцев, которые вернулись из за границы и находятся в обязательной обсервации. Об этом сообщается на сайте правительства.

Так, согласно документу, подписанному вчера, родственники украинцев в обсервации, могут доставлять им продукты питания и напитки, но без содержания спирта и других веществ, влияющим на сознание.

"Лица, находящиеся в обсерваторах (изоляторах), могут получать личные вещи, продукты питания (кроме алкогольных напитков и вещей, запрещенных к хранению)", - указано в распоряжении Кабмина.

Отметим, что пребывание в местах обсервации обеспечивается за счет государства, а питание и стоимость билета домой по истечению срока обсервации, украинцы оплачивают за счет персональных средств.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что пенсионеры в апреле стали получать надбавки к пенсиям в размере 500 гривен. В Пенсионном фонде рассказали, что соответствующие перерасчеты сделаны для 1,48 миллиона пенсионеров старше 80 лет, а около 216 тысяч таких пенсионеров получат надбавку больше 500 гривень, чтобы размер их пенсии превышал 2600 гривень.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-ka-a262
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