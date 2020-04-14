"Новые отставки в правительстве": Зеленский уволил своего представителя в Кабмине

Глава государства Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому снял с должности своего представителя в Кабинете министров Алексея Перевезенцева и назначил на его место Владимира Кладиева. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на документ, опубликованный на сайте Офиса президента.

Отмечается, что Перевезенцев был назначен на должность представителя президента в правительстве (вне штата) 11 ноября 2019 года, будучи к этому государственным секретарем Министерства экономического развития и торговли. Он сменил на этом посту народного депутата от "Слуги народа", председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальным вопросам Андрея Геруса.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня Кабмин принял решение о назначении главы зоны отчуждения Чернобыля. Им стал Сергей Калашник, который назначен на эту должность сроком на пять лет с испытательным сроком в три месяца.

Отмечается, что ранее он исполнял обязанности гендиректора государственного спецпредприятия "Чернобыльская АЭС".

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