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"Главный в зоне отчуждения": в Чернобыле появился руководитель

Кабмин назначил Сергея Калашника на должность Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Чернобыля

сегодня, 14:16
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Главный в зоне отчуждения": в Чернобыле появился руководитель

Сегодня правительство подписало указ о назначении Сергея Калашника  главой Государственного агентства по управлению Чернобыльской зоной отчуждения. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Так, решением Кабмина, Калашник назначен на эту должность сроком на пять лет с испытательным сроком три месяца.

Отмечается, что ранее он  исполнял обязанности гендиректора государственного спецпредприятия "Чернобыльская АЭС".

Он работал на Запорожском абразивном комбинате, пройдя путь от механика до заместителя начальника цеха. Также занимал руководящие должности в различных украинских и зарубежных компаниях, в том числе был заместителем руководителя проекта совместного предприятия "Новарка".

С 19 марта 2019 года - исполняющий обязанности генерального директора ГСП "Чернобыльская АЭС".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какие убытки нанесет масштабный пожар в чернобыльских лесах для всей Украины.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-naznachil-rukovoditelya-chernobylskoy-1586859999.html
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