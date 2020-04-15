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Новый министр энергетики: в Слуге народа назвали кандидатов

На пост министра энергетики в правительстве Шмыгаля в "Слуге народа" пока рассматривают двоих кандидатов.

сегодня, 14:17
Автор:

• Виолетта Комаровская

Новый министр энергетики: в Слуге народа назвали кандидатов

В "Слуге народа" назвали кандидатов, которых рассматривают на место нового министра энергетики. Сейчас их двое, заявил в эфире телеканала "112 Украина" народный депутат Андрей Герус. Это Ольга Буславец и Олег Семинский.

Кресло министра энергетики пустует уже более месяца. С тех пор, как Верховная рада уволила предыдущее правительство Алексея Гончарука и назначила премьер-министром Дениса Шмыгаля, подходящего кандидата на пост министра энергетики так и не нашлось. Две недели тому Шмыгаль внес в парламент кандидатуру Ольги Буславец. Но в последний момент вопрос относительно ее назначения сняли с повестки дня. 

"Сейчас обсуждаются две кандидатуры. Консультации все еще продолжаются. Эти люди - профессионалы своего дела", - говорит Герус.

Назначить нового министра могут уже в ближайшее время. По словам нардепа, если это не получится сделать на завтрашнем внеочередном заседании, то на следующей неделе вопрос точно должен быть решен. 

Ольга Буславец последние несколько лет возглавляет Директорат энергетических рынков Минэнерго. 

Олег Семинский - народный депутат. Прошел в Верховную Раду как кандидат от "Слуги народа" в Черниговской области. Ранее он возглавлял компанию "Нефтегаздобыча". 

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что парламент назначил двух новых министров: министра здравоохранения и министра финансов. 


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Источник: 112.ua/politika/novym-ministrom-energetiki-mozhet-stat-boguslavec-ili-seminskiy-sluga-naroda-532995.htmlНо
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