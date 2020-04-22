Шмыгаль рассказал о двух годах “новой жизни” для украинцев после карантина

Сегодня Кабинет министров продлит карантин в Украине до 11 мая. Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, после окончания карантина украинцев на протяжении двух лет ожидает жизнь по новым правилам.

"По расчетам Национальной Академии наук Украины, которые были получены недавно, ожидаются еще два пика заболеваемости: один ориентировочно – это конец апреля и, ориентировочно, – между 3 и 8 мая… Поэтому на заседании Кабмина, основываясь на этих расчетах, мы продлим карантин, как минимум до 11 мая, - говорит премьер. - Система здравоохранения сейчас загружена больными коронавирусом менее чем на 10%. Это мы идем по так называемому позитивному сценарию. Но это не означает, что у нас в этом году не будет пиков и всплесков”.

Шмыгаль считает, что в этом году миру вряд ли удастся одолеть коронавирус, поэтому всем придется жить в условиях новых социальных ограничений. Поэтому даже после окончания карантина в Украине в мае, по мнению премьера, у украинцев не должно быть обманчивого впечатления, что коронавирус отступил и нужно жить, как и прежде. Как и в других странах, в Украине может быть вторая волна заболеваемости.

“Сомнений нет, что мы будем жить в новых условиях. Мы все должны придерживаться масочного режима, придерживаться определенных правил дезинфекции, социальной дистанции, определенных правил поведения в транспорте, в общественных местах, в магазинах и так далее”, - подытожил премьер.

Напомним, на сегодняшнем заседании правительства поднимут вопрос продления карантина в Украине. Вероятнее всего, вынужденные ограничения продлят до 12 мая, о чем говорят и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, и глава Минздрава Максим Степанов. Чиновники предлагают продлить карантин, однако с некоторыми послаблениями. К примеру, уже завтра украинцам могут разрешить гулять в парках. Такие меры связаны с тем, что Украина еще не прошла пик вспышки коронавируса внутри страны, который может выпасть на начало мая.





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