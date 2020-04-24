Саакашвили в Кабмине: в Слуге народа рассказали, когда будут рассматривать назначение

Назначение Михеила Саакашвили в Кабмин парламент, вероятнее всего, будет рассматривать уже на следующей недели. Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" депутат со "Слуги народа" Александр Корниенко. Однако перед этим Саакашвили встретится с монобольшинством и случится это уже сегодня, 24 апреля.

Бывшему грузинскому президенту в правительстве Дениса Шмыгаля пророчат место вице-премьер-министра. А взять под свой контроль он собирается реформы в Украине. Что именно хочет сделать, получив министерский портфель, Саакашвили накануне рассказал отдельным депутатам "СН". Сегодня же, 24 апреля, он должен встретиться со всей фракцией "Слуги народа". Разговор назначили на 11 утра, перед внеочередным заседанием парламента.

Следует отметить, что в повестке дня, опубликованном на сайте парламента, пока нет вопроса о кадровых назначениях. По словам Александра Корниенко, голосование за кандидатуру Саакашвили, скорее всего, состоится на следующей неделе. Это будет либо вторник, либо среда. И исход для политика, вероятно, будет положительным. Его хотят утвердить на место вице-премьера по реформам, говорит Корниенко.

Напомним, Михеил Саакашвили в свое время получил украинское гражданство от Петра Порошенко. Возглавлял Одесскую ОДА. Затем отношение двух политиков испортились. Саакашвили даже лишили гражданства, но президент Владимир Зеленский вернул ему украинский паспорт.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что, по словам Саакашвили, занять место в правительстве ему предложил Владимир Зеленский.

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