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Большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером по реформам – Саакашвили

Кандидат в вице-премьер-министры по реформам Михаил Саакашвили рассказал, чем может пригодиться Украине

сегодня, 14:24
Автор:

• Таисия Ерохина

Большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером по реформам – Саакашвили

Сегодня в СМИ появилась информация, что бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили рассматривается кандидатом в вице-премьер-министры по реформам. Позже он сам прокомментировал слухи на своей странице в Facebook.

"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве", - написал он.

Так, Саакашвили заявил о поддержке Зеленского и его команды во время выборов, а также о сложном периоде для страны впереди. По его словам, к возможной новой должности относится с очень большой ответственностью.

"Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах", - говорится в сообщении.

Кроме того, Саакашвили пообещал в Верховной Раде презентовать свои предложения по необходимым изменениям с конкретными наработками. Главной целью определил то, чтобы Украина с наименьшими потерями должна перенести текущий мировой экономический кризис и справиться со всеми вызовами.

"Я надеюсь быть надежным членом команды и пригодиться народу Украины, сделав что-то полезное для людей, - отметил он. - Я также надеюсь использовать свой международный опыт для того, чтобы быть полезным членом правительственной команды, в том числе в отношениях с международными финансовыми организациями, усилить престиж Украины и ее интеграцию с международными сообществами, чтобы отстоять в первую очередь интересы украинского народы и способствовать прогрессу в стране".

Добавим, что встреча фракции "Слуга народа" с кандидатом должна произойти перед внеочередным пленарным заседанием ВРУ, 24 апреля.

Ранее "Комментарии" сообщали, кто стал министром соцсетей Украины в марте: кто оказался самым популярным в Кабмине Шмыгаля.


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Источник: https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/3210589182304774
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