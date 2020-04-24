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Министр времен Януковича Цушко претендует на должность в Кабмине: появилась декларация

Замглавы Социалистической партии Василий Цушко, глава МВД времен Януковича, претендует на должность замминистра финансов

сегодня, 16:50
Автор:

• Таисия Ерохина

Министр времен Януковича Цушко претендует на должность в Кабмине: появилась декларация

Экс-министр времен президентства Януковича Василий Цушко подал декларацию на пост замминистра финансов Украины. Соответствующий документ появился в реестре деклараций.

Так, Цушко владеет земельными участками в Киевской и Одесской областях (1200 и 26300 "квадратов"), квартирой в столице (115 кв. м) и авто Infiniti FX35 2006 года выпуска. Согласно декларации, он получил 8178 грн зарплаты в ООО "Украинское сырье", 1042 грн от сдачи жилья в аренду. Также отмечено, что Цушко занимает должность замглавы Социалистической партии.

Отметим, что Цушко четыре раза был депутатом Верховной Рады (1994, 1998, 2002 и 2006 годах). В 2005-2006 гг - председатель Одесской ОГА. В 2006 году, после отставки тогдашнего главы МВД Юрия Луценка, Цушко стал министром внутренних дел (проработал год). В 2010 году также занимал должность министра экономики в правительстве Николая Азарова. При Викторе Януковиче, в 2010-2014 гг., возглавлял Антимонопольный комитет. В 2014 году баллотировался на пост президента Украины, но снял свою кандидатуру до голосования.

Ранее "Комментарии" сообщали, что бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили рассматривается кандидатом в вице-премьер-министры по реформам.


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Источник: https://public.nazk.gov.ua/declaration/c8221202-96da-40d6-87af-e506c01e83dc
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