"С корабля на бал": Саакашвили уверен, что его назначат на должность вице-премьера

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что у него нет сомнений о том, что Верховная Рада большинством голосов поддержит его кандидатуру на пост вице-премьера-министра Украины. Об этом он заявил в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым".

По убеждению Саакашвили, сейчас во фракциях идет раздрай из-за возможности его назначения, но все лишь оттого, что такое решение поступило от президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля неожиданно и спонтанно.

"Это как с корабля на бал вдруг зашло неожиданно для всех это представление, и люди были в замешательстве", - отметил политик, добавив, что голоса в парламенте соберутся в пользу его назначения.

Кроме того, как лидер политической партии в Украине, Саакашвили отметил свой вклад в формирование монобольшинства в Верховной Раде.

"На парламентских выборах, когда я увидел, что моя партия "Рух нових сил" забирает там 2-3% у "Слуги народа", но при этом не проходит в парламент, я призвал наших избирателей, многих тысяч украинцев, голосовать за "Слугу народа", чтобы не отобрать у них монобольшинство. Свой пассивный вклад я как бы сделал", - резюмировал Саакашвили.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что на сегодня во фракции "Слуга народа" продолжаются споры о назначении Михаила Саакашвили на руководящий пост в Кабинет министров.

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